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המלך בשדה

מבצע מיוחד: אלפי יהודים זוכים בבדיקת מזוזות והכנה לשופר בחודש אלול

שלוחי חב"ד בכל הארץ יוצאים למבצע הסברה רחב היקף לבדיקת מזוזות • היערכות מיוחדת לקראת 'מבצע שופר' בראש השנה | "פועלים להכפיל את מספר היהודים שיזכו לשמוע תקיעת שופר" (חסידים ואנ"ש)

בימים אלו, כאשר חודש אלול מתקדם ועמו ימי הרחמים והסליחות, פועלים שלוחי חב"ד בכל רחבי הארץ במרץ רב להביא את אור החגים לכל בית בישראל. במקביל לפעילות השוטפת, יצאו השלוחים במבצע הסברה רחב היקף לבדיקת מזוזות ותפילין, בהתאם למנהג ולהוראתו הידועה של הרבי מ זיע"א.

המבצע מתבסס על קריאת קדשו של הרבי, שעל ידי בדיקת המזוזות בחודש זה "יתוסף בברכת ה' בכלל, ובפרט בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה". הרבי הדגיש כי "כדאי ונכון ביותר, שכל אחד ואחד ישתדל לפרסם זה - נוסף על הקיום בעצמו - בכל מקום שידו מגעת".

בצעירי אגודת חב"ד עמלו מבעוד מועד על שורת תוכניות מגוונות ועל הפקת ארגזי כלים מקצועיים, במטרה למקסם את פעילותם של אלפי השלוחים הפועלים בכל רחבי הארץ, ממטולה ועד אילת. זאת, בעוד רבים יוצאים לנופש ולהתרעננות לקראת תחילת זמן אלול.

לקראת ימי הסליחות וההכנה לראש השנה הופקה תוכנית תוכן מקורית ומושקעת בשם "קולות ביער – רוח של אלול עם טעם חסידי", שמטרתה להנגיש ולהחדיר בקרב המקורבים את מושג התשובה על פי תורת החסידות. זאת לצד פעילות מיוחדת לשלוחים המוציאים את המקורבים לסיורי סליחות.

במקביל, נערכים השלוחים לקראת 'מבצע שופר', כאשר מלבד זיכוי רבבות יהודים בשמיעת תקיעת שופר בימי חודש אלול, נערכים במיוחד לקראת ראש השנה. השנה תוקעים בשופר רק ביומו השני של ראש השנה, ובכל זאת הציב יו"ר צעירי אגודת חסידי חב"ד הרב יוסף יצחק אהרונוב יעד להכפיל את מספר היהודים שזוכים לשמוע תקיעת שופר בראש השנה.

היעד יושג על ידי אלפי השלוחים ואלפי החסידים היוצאים לזכות את עם ישראל במצווה. במקביל ל"מבצע שופר", רבבות יהודים צפויים להתפלל במהלך ימי ראש השנה ב"בתי הכנסת הפתוחים" של חב"ד, שם יקבלו המתפללים מכל המגזרים, החוגים והעדות הדרכה מעשית לתפילות החג לצד הסבר בין התפילות.

הרב אהרונוב מסכם את תנופת העשייה: "משנה לשנה הולכת וגוברת תנופת הפעילות של השלוחים; משנה לשנה אנחנו רואים במוחש את 'מה להלן עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש'. הפעילות ההולכת וגוברת של השלוחים ממחישה לנו את התממשות ברכותיו הקדושות של הרבי המשלח, המלווה יום-יום את שלוחיו שלא מרפים ממשימת השליחות – להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו".
חב"דראש השנההרבי מליובאוויטשחודש אלולתקיעת שופריוסף יצחק אהרונובבדיקת מזוזות

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