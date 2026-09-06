לקראת חגי תשרי, המטה לביטחון לאומי מפרסם לציבור את הערכת האיום העדכנית לישראלים בחו"ל מצד גורמי טרור. זאת, לטובת הגברת מודעות הציבור הישראלי לאיומים מצד גורמי טרור הנשקפים כלפיו במקומות שונים בעולם ונקיטת פעולות מניעה בהתאם.

יודגש כי מדובר בשיקוף עדכני של המגמות המרכזיות בפעילות גורמי הטרור בעולם והשפעתן על רמת האיום הנשקף לישראלים בחו"ל, ולא באזהרות מסע חדשות.

להלן עקרי ההתפתחויות האחרונות בהקשרי איומי הטרור כלפי ישראלים בעולם:

1. מלחמת "התקומה" והעימות הנמשך מול איראן, חיזבאללה חמאס וגורמים נוספים הרחיבו את היקף הסיכון שנשקף לישראלים בעולם. לצד ניסיונות גוברים לקידום פיגועים מצד איראן, חיזבאללה, ארגוני טרור פלסטינים וארגוני ג'יהאד עולמי, נמשכת ההחמרה בנרטיב האנטי-ישראלי שמתבטאת בין היתר בקמפיינים של הסתה המובילים (לצד הלחימה ותוצאותיה) לעלייה חדה במוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודיים. נקודת ציון בולטת בהקשרים אלו היא יום השנה השלישי לטבח ה-7 באוקטובר (אוקטובר 2026) שעלול להיות מוקד להפגנות מחאה (ייתכן ואף אלימות) לצד מאמצים מוגברים לקידום פיגועים.

2. איראן ושלוחיה נותרו מחוללי הטרור העולמי המרכזיים כנגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם. הנהגת איראן, מונעת גם מרצון עז לנקמה בגין הפגיעות שספגה בשנים האחרונות. איראן מקדמת מגוון פעולות באמצעות מנגנוני הפח"ע שמפעילה לצד שלוחים שונים ומגוונים (כולל ארגונים פליליים), תוך מיקוד בתקיפת נציגויות דיפלומטיות, בכירים במערכת הישראלית, אנשי ביטחון, מוסדות קהילתיים יהודים ואף בישראלים מזדמנים באשר הם. בתוך כך, יצוין ארגון חיזבאללה, המונע מהפגיעות הקשות שספג במלחמה למול ישראל, וכן מרצון לנקום את מות בכירי הארגון מהווה איום פוטנציאלי משמעותי.

3. חמאס וגורמים פלסטינים: חמאס משקיעה מאמצים משמעותיים בביסוס תשתיות טרור על אדמת אירופה ומדינות נוספות, זאת במטרה להוציא אל הפועל פיגועי נקם/ראווה נגד יהודים וישראלים. זאת לצד הלחימה והעיסוק בבניין הכוח בעזה ומאמצים בלתי פוסקים לבצע פיגועים באיו"ש בפנים ישראל.

4. הג'יהאד העולמי (דאע"ש ואלקאעדה): ארגונים אלו ממשיכים להפיץ קריאות מפורשות לפגיעה ביהודים. איום זה בולט במיוחד באפריקה ובאסיה, אך קיים רצון מתמשך לממשו גם בבירות אירופה ובארה"ב כולל באמצעות מפגעים בודדים או יוזמות מקומיות.

5. החות'ים: קוראים גם הם לפגיעה בישראל ובישראלים המגיעים לזירת סומלילנד ולאפריקה, על רקע תפיסתם את הנוכחות הישראלית ביבשת כאיום.

6. טרור בודדים והשראה: עלייה משמעותית בהוצאה לפועל של פיגועי בודדים בעולם כנגד יעדים ישראלים/ יהודים (מאז פרוץ "מלחמת התקומה" נהרגו 25 ישראלים/יהודים בפיגועי טרור בחו"ל). המל"ל מדגיש כי מדובר באיום מבוזר ובלתי צפוי הנובע מהקצנה אידאולוגית- הנובעת בין היתר מהשיח הרשתי האנטי ישראלי הגובר. מדובר במפגעים הפועלים באופן עצמאי לרוב כנגד יעדים "רכים" ונגישים, כגון: אירועים המוניים, אתרי התכנסות, מרכזי קהילה/תפילה ועוד.

מוקדי האיום בעת הזו:

1. עוטף איראן: מדינות עוטף איראן עדיין חשופות לפעילות פח"ע מצד תשתיות טרור איראניות בשטח וכפועל יוצא מקרבתן הגאוגרפית. בתוך כך בולטות: אזרבייג'ן, טורקיה ואיחוד האמירויות.

2. ירדן, קטר, סומלילנד ומצרים, כולל חצי האי סיני: אזהרת מסע ברמה 4. יש להימנע לחלוטין משהייה.

3. טיסות המשך (קונקשן) וטרנזיט: יש להימנע ככל הניתן מעצירות ביניים במדינות ברמת איום 4. כמו כן, חל איסור על שהייה מחוץ הטרמינל במדינות אלו.

4. מדינות האסורות להגעה של ישראלים על פי חוק - סכנת חיים ממשית: עיראק (כולל חבל כורדיסטן), תימן, איראן, סוריה ולבנון. מתוקף החוק לאיסור הסתננות, אסור על אזרחים ישראלים, כולל בעלי אזרחות כפולה, להגיע למדינות אלה.

5. מדינות בסיכון גבוה / הגעה מוגבלת: ערב הסעודית (הגעה מוגבלת על פי חוק), בנגלדש, סומליה, פקיסטן, אפגניסטן, לוב ואלג'יריה - יש להימנע מכניסה לשטחן.

המלצות להתנהגות מונעת וכללי זהירות:

1. הצנעת זהות: יש להימנע מהחצנת סממנים ישראליים או יהודיים (כיפה, חולצות בעברית). במדינות בהן אזהרת המסע היא רמה 3 מוצע לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם.

2. ביטחון מידע ודיגיטל: יש להימנע לחלוטין מפרסום מיקומים (Check-in) בזמן אמת. להצניע, לחסום או להסיר כל תוכן המעיד על שירות בכוחות הביטחון (סדיר, קבע או מילואים) מרשתות חברתיות על מנת למנוע סימון אישי כיעד להטרדה/פגיעה.

3. ערנות: נדרשת תשומת לב מוגברת לפעילות חריגה בקרבת בתי חב"ד, מסעדות כשרות ובתי כנסת, זאת לצד ערנות לחפצים חשודים/דמויות חשודות שאינם קשורים למבנה/אירוע.

4. התרחקות ממוקדי חיכוך: יש להתרחק מהפגנות ומחאות ולמנוע כל שיח פוליטי עם גורמים זרים.

5. מספרי חירום: מומלץ להחזיק ברשות הנוסעים לחו"ל את מספרי החירום של כוחות הביטחון המקומיים ביעד.

6. התנהלות במקרה חירום: בכל מקרה של חשד לחשיפה לאיום או תקיפה, יש לפנות קודם כל וללא שיהוי לכוחות הביטחון המקומיים ורק לאחר מכן לעדכן את מוקדי הסיוע הישראליים.

7. מוצע להימנע מהגעה למדינות להן אין לישראלים קשרים דיפלומטים (הצעת משה"ח).