מהתיעוד שפרסם ארה"ב

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר היום (שבת) כי כוחותיו תקפו והשביתו לצמיתות שלוש מכליות נפט גולמי איראניות באזור מצר הורמוז ומפרץ עומאן. המהלך האמריקני החריף הגיע בתגובה ישירה לשיגור טילים בליסטיים על ידי משמרות המהפכה לעבר שתי ספינות מלחמה של הצי האמריקני – נושאת מטוסים ומשחתת המצוידת בטילים מונחים – שביצעו סיורים שוטפים באזור.

לפי דיווחי הצבא האמריקני, כלי השיט של ארה"ב הצליחו לחמוק מהטילים האיראניים, ולא נרשמו נפגעים או נזק לכוחות האמריקניים. בתגובה למתקפה הכושלת, פתחו הכוחות האמריקניים בפעולה ממוקדת נגד שלוש המכליות: "דוני" שהותקפה מול חופי חארג, "סטארק 1" שהושבתה סמוך לחופי האי ג'אסק, והמכלית "קילו" שהייתה ריקה בעת הותקפה במפרץ עומאן. האמריקנים הבהירו כי התקיפות בוצעו במוקדים קריטיים בכלי השיט כדי להביא להשבתתם המלאה, אך זאת רק לאחר שניתנה לצוותים אזהרה מוקדמת ומפורשת לנטוש את הספינות ולהיכנס לסירות ההצלה. תיעוד מתוך כלי שיט סמוך חשף את רגעי האזהרה בערבית, פרסית ואורדו, כשברקע נשמעו אנשי הצוות האיראני מנסים להבין את המתרחש רגעים לפני הפגיעה.

- צילום: CENTCOM 10 10 0:00 / 0:45 ( צילום: CENTCOM )

מפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר, הבהיר כי המכליות שנפגעו מהוות חלק מ"צי הצללים" האיראני, שערכו מוערך במיליארדי דולרים והוא משמש צינור חמצן כלכלי מרכזי למימון פעילות משמרות המהפכה ושלוחותיה ברחבי המזרח התיכון.

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קופר הדגיש כי המסר לאיראן מבוסס על משוואת מחיר ברורה: ירי לעבר שתי ספינות אמריקניות יוביל לגביית מחיר כלכלי כבד ולהשבתתן של שלוש ספינות איראניות. בדבריו ציין כי לארה"ב לא תהיה כל הססנות להמשיך ולפגוע בצי הנפט האיראני, שנותר חשוף וללא אמצעי הגנה מספקים.

מנגד, הדיווחים מטהרן היו חלקיים בלבד. באיראן אישרו כי המכלית שהייתה בעגינה סמוך לאי חארג – מרכז אסטרטגי לייצוא נפט איראני – נפגעה מארבעה טילים וצוותה פונה ללא נפגעים, אך נמנעו מאזכור הפגיעה בשתי המכליות הנוספות. התקרית הנוכחית מגיעה בהמשך לסדרת עימותים צבאיים באזור, שכללה תקיפה אמריקנית באי לאראק לסיכול הצבת מוקשים ימיים במצר הורמוז, מכת נגד איראנית באמצעות טילים וכטב"מים לעבר מדינות המפרץ, ותקיפה נרחבת של ארה"ב נגד עשרות מטרות בדרום איראן. ברקע הדברים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר אזהרות נוספות על אפשרות של תקיפות נוספות באתרים רגישים, תוך שהוא מגדיר את האירועים במפרץ כעימות צבאי מוגבל שמטרתו להגן על חופש השיט והאינטרסים הביטחוניים של ארצות הברית.