הכנה לראש השנה

קשה להתרכז בתפילות ר"ה? קרא!

יש כאילו שזכו לעודף מרץ ולפעמים קשה להם לשבת להתפלל, והם חוששים בראש השנה איך יחזיקו מעמד.

התפילות בראש השנה מיוחדות ומרגשות, ובורא עולם שומע ומאזין ומקביל לכל דיבור ודיבור של כל תפילה ותחינה ושיחה:

ואין שום דיבור נאבד ח"ו - כל דיבור תפילה עושה רושם למעלה ומעורר עלינו עוד ועוד רחמים.

הקב"ה מחכה לתפילה של כל אחד מאיתנו, גם שלך, כותב רבי נחמן:

הקב"ה מתאווה לתפילתן של ישראל, ומקבל מזה תענוג גדול...

ויש לא מעט אנשים שקשה להם להתרכז בתפילות, והם שואלים את עצמם:

מה הקב"ה מצפה ממך?

עונה רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן (קמא, צ"ט):

"אַל יֹאמַר אֵינִי מִתְפַּלֵּל כְּלָל"!

שלב ראשון, תדע שהקב"ה לא מוותר על תפילותיך, גם אם אינך מצליח להתרכז, וכיון:

הקב"ה לא מוותר על תפילתך, וגם לך - אסור לוותר!

הרצון – נותן כח להתאמץ!

אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן (קמא, צ"ט):

"אַף עַל פִּי כֵן, אַל יֹאמַר הָאָדָם כֵּן - אֶלָּא יִתְפַּלֵּל תָּמִיד"!

אף על תפילה בלי כוונה – אל תוותר! תתפלל בכל כוחך:

"וְאִם לֹא יוּכַל לְהִתְפַּלֵּל בִּדְבֵקוּת כָּרָאוּי - יִתְפַּלֵּל בְּכָל כֹּחוֹ".

להתפלל, למרות שאני לא מרוכז, ומתפלל בלי כוונה? כן! כי:

"כִּי בְּעֵת שֶׁיִּתְפַּלֵּל בִּדְבֵקוּת כָּרָאוּי, אֲזַי:

יַעֲלֶה כָּל הַתְּפִילּוֹת עִם הַתְּפִילָּה הַהִיא - שֶׁהִתְפַּלֵּל כָּרָאוּי".

תפילה אחת בכוונה - מעלה את כל התפילות 'ללא כוונה'!

התפילה 'בלי כוונה' – שווה המון לקב"ה, והיא:

לא נאבדת - לעולם! אלא - נגנזת ונשמרת!

כל התפילות שהתפלל עד היום 'ללא כוונה' ממתינות לתפילה אחת שתתפלל בכוונה, ותפילה זאת:

תעלה איתה – את כל תפילותיך ללא כוונה! וזהו - סוד נפלא!

כי גם תפילות - ללא כוונה, בסוף מגיעות עד – כיסא הכבוד!

אל תוותר על אף תפילה!

תפילה בדבקות מעלה איתה את שאר התפילות, ולכן:

לא שווה להפסיד שום תפילה, מי יודע למתי תפילה זו נשמרת עבורך?

על משה רבנו נאמר: "וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' בָּעֵת הַהִיא לֵאמֹר".

"וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' - תָּמִיד, בֵּין בִּדְבֵקוּת בֵּין - שֶׁלֹּא בִּדְבֵקוּת"!

הלב כבוי? לא יוצא דיבור אמיתי? אל תוותר!

אל רחום וחנון, מחכה רק לתפילה אחת שלך - בכוונה!

יש הבטחה - כל תפילותיך יעלו!

המקור לדברי רבי נחמן הוא מהזוהר הקדוש שכותב (ח"ב רמה):

"וּבְהַהוּא רְקִיעָא, וּמְמָנָא עַל הַאי רְקִיעָא. וְנָטִיל כָּל הָנֵי צְלוֹתִין קַיְּימָא חַד מְמָנָא דִּי שְׁמֵיהּ סָהֲדִיאֵ"ל, דְּאִתְדַחְיָין, דְּאִקְרוּן צְלוֹתֵי פְּסִילָאן וְגָנִיז לוֹן, עַד דְּאִתְּדָּן (נ"א דתב) הַהוּא בַּר נָשׁ:

אִי תָּב לְגַבֵי מָארֵיהּ כְּדְקָא יֵאוֹת, וְצַלֵּי צְלוֹתָא אַחֲרָא זַכָּאָה, הַהִיא צְלוֹתָא זַכָּאָה כַּד סַלְּקָא, נָטִיל הַהוּא מְמָנָא סָהֲדִיאֵ"ל הַאי צְלוֹתָא, וְסָלִיק לָהּ לְעֵילָּא, עַד דְּאִעְרַע בְּהַהִיא צְלוֹתָא זַכָּאָה, וְסַלְּקִין וְאִתְעָרְבוּן כַּחֲדָא, וְעָאלִין קַמֵּי מַלְכָּא קַדִישָׁא". והדברים נפלאים!

תלמידו המובהק של הבעל שם טוב הקדוש, רבי יעקב יוסף מפולנאה כותב בספרו 'בן פורת יוסף': "מבואר בכתבי האריז"ל זלה"ה, שכך דרכו של ה' יתברך, להיטיב עם בריותיו:

ע"י תפילה אחת שהוא בכוונה - מעלה כל התפילות".

תפילה לא הגונה, מצטרפת – לברכה הגונה!

כותב ה'מקדש מלך' על דברי הזוהר הקדוש:

"אפילו בכל תפילה ותפילה, אם כוון באחת מכל הברכות עד שמראש השנה עד ראש השנה:

צירף הקב"ה - י"ח ברכות בכוונה מכל תפילותיו, אגבן עולים כל תפילות של כל השנה, שאינם הגונות".

קרא שוב... ותגלה סוד נפלא... וכל זאת, כי:

הקב"ה – אב רחום וחנון, ורוצה שתהיה איתו בקשר ותדבר אליו כדי - להיטיב לך!

התפילה שעוטפת – ומעלה את כל התפילות!

"תפילה לאל חי" – התפילה היא ההזנה האמיתי, ומקור החיות היומיומי שלך!

אך, כשאינך מרוכז בתפילה, ואינך מקשר בין דיבורי התפילה למחשבה:

חסרה לתפילתך חיות, והיא אינה נותנת לך – חיבור ורוגע, חיות ושמחה!

"תפילה לעני כי יעטוף..." מבאר הבעל שם טוב הקדוש, שיש פעמים שהתפילות לא עולות... אבל:

תפילה אחת בלב נשבר, עוטפת למפרע את כל שאר התפילות, ומעלה אותם – עד לאבינו שבשמים!

יונתי בחגבי הסלע – השמיעיני את קולך!

אומר מוהרנ"ת במתק לשונו: "יונתי בחגבי הסלע, הראיני את מראך, השמיעיני את קולך".

'השמיעי את קול' – תתפלל... אף אם אינך מצליח להתפלל בכוונה.

תמצא מזמור אחד, פסוק אחד משהו מהתפילה שאתה יכול להתפלל בכוונה, ואיתו תוכל להחיות את כל תפילתך, וכך:

תפילתך תעלה לרצון לפני שוכן מרומים (ליקוטי הלכות).

עשה מה שבכוחך לעשות – ותעלה תפילתך!

חשוב לזכור, שהחיבור לקב"ה הוא דווקא ע"י תפילה:

"עִקַּר הִתְחַבְּרוּת וּדְבֵקוּת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הוּא עַל־יְדֵי הַתְּפִלָּה.

כִּי הַתְּפִילָּה הוּא שַׁעַר שֶׁדֶּרֶךְ שָׁם - נִכְנָסִין לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ..." (ליקוטי עצות, תפילה, פז').

כותב רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן (ה', א'):

"צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי".

"ועל כן, צריך כל אדם לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלאות חסרון העולם, ולהתפלל עבורם".

כלל חשוב במילוי חסרון האדם הוא:

להאמין שהקב"ה טוב לכל - הן לרפואה הן לפרנסה הן לכל הדברים.

לקרוא ולדבר עם בורא עולם - טוב ומועיל כדי למלא כל חסרון שיש לך, והקב"ה נמצא תמיד, ורוצה שתזכור שהוא הכתובת היחידה שעשתה עושה ותעשה לכל המעשים, וכל מה שיקרה איתך, רק תבוא ותבקש ממנו.

כל השנה נזכור ובפרט בראש השנה:

"לפי מעלת התפילה כן נותנין לו זיווגו, וכן נותנים לו פרנסתו" (ליקוטי מוהר"ן, ט', ב').

יתקבלו תפילותינו לרצון, אמן.

כל הברכות וישועות לשנה החדשה.

כתיבה וחתימה טובה לכלל ישראל