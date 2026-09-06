פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר היום (ראשון) כי כוחותיו תקפו והשביתו לצמיתות שלוש מכליות נפט גולמי איראניות באזור מצר הורמוז ומפרץ עומאן.

המהלך האמריקני החריף הגיע בתגובה ישירה לשיגור טילים בליסטיים על ידי משמרות המהפכה לעבר שתי ספינות מלחמה של הצי האמריקני – נושאת מטוסים ומשחתת המצוידת בטילים מונחים – שביצעו סיורים שוטפים באזור.

במשמרות המהפכה של איראן הודיעו לפנות בוקר כי שיגרו טילים בליסטיים לעבר נושאת מטוסים ומשחתת של הצי האמריקני.

לפי דיווחי הצבא האמריקני, כלי השיט של ארה"ב הצליחו לחמוק מהטילים האיראניים, ולא נרשמו נפגעים או נזק לכוחות האמריקניים. משמרות המהפכה טענו בשעות הבוקר המוקדמות כי שיגרו את הטילים לעבר הספינות האמריקניות.

אזהרת מודיעין: איראן שוקלת לתקוף את ישראל ומתכוננת להסלמה דניאל הרץ | 05.09.26

בתגובה למתקפה הכושלת, פתחו הכוחות האמריקניים בפעולה ממוקדת נגד שלוש המכליות: "דוני" שהותקפה מול חופי חארג, "סטארק 1" שהושבתה סמוך לחופי האי ג'אסק, והמכלית "קילו" שהייתה ריקה בעת הותקפה במפרץ עומאן.

האמריקנים הבהירו כי התקיפות בוצעו במוקדים קריטיים בכלי השיט כדי להביא להשבתתם המלאה, אך זאת רק לאחר שניתנה לצוותים אזהרה מוקדמת ומפורשת לנטוש את הספינות ולהיכנס לסירות ההצלה. תיעוד מתוך כלי שיט סמוך חשף את רגעי האזהרה בערבית, פרסית ואורדו, כשברקע נשמעו אנשי הצוות האיראני מנסים להבין את המתרחש רגעים לפני הפגיעה.

מפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר, הבהיר כי "יש לכם שלוש דקות לנטוש את הספינה" – כך נשמע בתיעוד שפורסם. הצוותים האיראניים נענו לאזהרה ועזבו את המכליות בטרם התקיפה.

פיקוד המרכז פרסם הבוקר תיעוד של השמדת מכלית נפט במפרץ עומאן, המראה את רגעי התקיפה המדויקת. האירוע מסמן הסלמה משמעותית במתיחות בין ארה"ב לאיראן באזור המפרץ הפרסי, זירה אסטרטגית קריטית לאספקת הנפט העולמית.

על פי דו"חות מודיעין אמריקניים שנחשפו לאחרונה ב"ניו יורק טיימס", איראן הפכה בטוחה הרבה יותר ביכולותיה הצבאיות לאחר חצי שנת לחימה לסירוגין, וכעת היא נראית נחושה להמשיך בסכסוך לטווח ארוך ואף לשקול הסלמה משמעותית. הערכות אלו מבהירות כי הנכונות האיראנית להגיע להסדר או לעסקה שתביא לסיום מלא של המלחמה פחתה באופן ניכר.

המשטר האיראני, הנשלט כעת בעיקרו על ידי גורמים ניציים, מעריך כי ביכולתו לספוג נזקים מתמשכים ולשחק "משחק לטווח ארוך", שמטרתו העיקרית היא לתסכל את ארצות הברית ולייאש את הממשל בוושינגטון. הביטחון העצמי הגובר של טהרן נשען על מספר גורמים מרכזיים, ובראשם גיבוש "הבנה טובה הרבה יותר" של עוצמתה הצבאית ויכולת עמידותה מול מהלומות קשות.