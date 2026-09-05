אזהרת מודיעין: איראן שוקלת לתקוף את ישראל ומתכוננת להסלמה

לוחמים אמריקאים ( צילום: משרד המלחמה של ארצות הברית )

דו"חות מודיעין אמריקניים עדכניים שנחשפו ב"ניו יורק טיימס" מצביעים על שינוי משמעותי ומדאיג בתפיסה האסטרטגית של המשטר בטהרן. על פי הממצאים וההערכות המעודכנות, לאחר כחצי שנת לחימה לסירוגין בעצימות משתנה, איראן הפכה בטוחה הרבה יותר ביכולותיה הצבאיות, צברה ניסיון מבצעי בשטח, וכעת היא נראית נחושה להמשיך בסכסוך לטווח ארוך ואף לשקול הסלמה משמעותית בשבועות הקרובים.

הערכות אלו מבהירות כי הנכונות האיראנית להגיע להסדר או לעסקה שתביא לסיום מלא של המלחמה פחתה באופן ניכר. המשטר האיראני, הנשלט כעת בעיקרו על ידי גורמים ניציים, מעריך כי ביכולתו לספוג נזקים מתמשכים ולשחק "משחק לטווח ארוך", שמטרתו העיקרית היא לתסכל את ארצות הברית, לייאש את הממשל בוושינגטון ולהחמיר את סיבוכיו הפוליטיים של הנשיא דונלד טראמפ לקראת בחירות האמצע בארצות הברית. על פי הדיווחים, הביטחון העצמי הגובר של טהרן נשען על מספר גורמים מרכזיים, ובראשם גיבוש "הבנה טובה הרבה יותר" של עוצמתה הצבאית ויכולת עמידותה מול מהלומות קשות. למרות הנזקים הניכרים שספגה, ההנהגה האיראנית – שהייתה מפולגת בעבר – מציגה כעת לכידות פנימית רבה יותר, בעוד האופוזיציה המקומית הושתקה כמעט לחלוטין. בנוסף, על אף התקיפות האמריקניות והישראליות, איראן ממשיכה להחזיק במאגרים נרחבים של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. בשטח, הלחימה כבר התחדשה לאחר תקופה של שקט יחסי. בשבוע החולף כיוונה איראן לפגיעה בכלי שיט במצר הורמוז, תקפה בסיסים אמריקניים במזרח התיכון, ביצעה ירי לעבר מטרות בירדן שגרם למותם של שלושה אמריקנים, ואף פגעה בתשתיות בכווית. בתגובה תקפו כוחות ארה"ב בתוך שטח איראן, אך המודיעין מזהיר כי חילופי המהלומות שנראו עד כה הם רק הקדמה לפעולות נרחבות יותר שטהרן עשויה לנקוט. ריקים מטילים: טייסי F-16 נלחמים רק עם התותח דוד הכהן וב. ניסני | 03.09.26 "יש לכם 3 דקות לנטוש": איראן ירתה טילים על נושאת מטוסים אמריקנית, התגובה הייתה מוחצת ב. ניסני | 19:53 בשבת האחרונה אישר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי כוחותיו תקפו והשביתו לצמיתות שלוש מכליות נפט גולמי איראניות באזור מצר הורמוז ומפרץ עומאן. המהלך האמריקני החריף הגיע בתגובה ישירה לשיגור טילים בליסטיים על ידי משמרות המהפכה לעבר שתי ספינות מלחמה של הצי האמריקני – נושאת מטוסים ומשחתת המצוידת בטילים מונחים. לפי דיווחי הצבא האמריקני, כלי השיט של ארה"ב הצליחו לחמוק מהטילים האיראניים, ולא נרשמו נפגעים או נזק לכוחות האמריקניים.

חיל הים ארה"ב ( צילום: משרד המלחמה של ארצות הברית )

נדבך מרכזי נוסף באסטרטגיה האיראנית, לפי גורמי המודיעין, הוא השימוש הנרחב בלוחמת סייבר כאמצעי לשחיקת דעת הקהל בארה"ב. האקרים המזווים עם המשטר בטהרן מואשמים בביצוע מתקפות סייבר על יותר מ-100 מערכות מים ברחבי ארצות הברית בשלהי יולי. על אף שהמים לא זוהמו, האירועים הובילו להפרעות תפעוליות, מעבר לתפעול ידני ואזהרות הרתחת מים לתושבים. כמו כן, זוהה עניין איראני בתקיפת תשתיות נפט וגז אמריקניות.

המומחים מעריכים כי גם בהיעדר נזק פיזי קטסטרופלי, מתקפות אלו מיועדות לשחוק את הסבלנות של הציבור האמריקני כלפי מעורבות במלחמה שאינה פופולרית בלאו הכי. התבטאויות סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, שניסה להמעיט בעוצמת האיום והודה כי המשטר ימשיך לנסות לפגוע בארה"ב, לצד דבריו של חבר בית הנבחרים ג'ייסון קרואו בדבר יכולת הספיגה האיראנית, מדגישים את ההבנה בוושינגטון כי טהרן אינה ממהרת לוותר.

מנגד, הנשיא טראמפ אינו חותר לעת עתה למשא ומתן ומאמין כי המשך הלחץ הכלכלי והסנקציות יאלץ בסופו של דבר את טהרן לעשות ויתורים בנוגע לשליטתה במצר הורמוז ובנוגע לתכנית הגרעין שלה. אולם בטווח הקצר, גורמי המודיעין מזהירים כי הסנקציות הכלכליות רק תורמות להסלמה נוספת. דיווח עיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי הנשיא טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה, כאשר גורמים אמריקניים מסרו לעיתון כי כרגע הוא נוטה לחיוב בנושא זה, אך טרם התקבלה החלטה סופית.

טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

במקביל, בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות. גורמים ביטחוניים ישראליים אישרו כי יש בסיס להערכות האמריקניות, והדגישו כי המצב הפנימי הקשה באיראן והחשש מאובדן מנופי הלחץ לאחר בחירות האמצע עלולים לדחוף את המשטר לצעדי ייאוש. כך דווח ב-Ynet. בישראל גובר החשש כי איראן, שנמנעה עד כה מתקיפה ישירה על שטחה, תנסה לפעול נגדה – אם באופן ישיר ואם באמצעות שלוחיה באזור כמו חיזבאללה בלבנון – כחלק מהמאמץ להשפיע על מחירי הנפט ולהגביר את הלחץ הבינלאומי.

בתגובה לכך, שיגרו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ אזהרות חריפות במיוחד. שר הביטחון כ"ץ הבהיר בטקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה במשרד הביטחון כי "תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן". לדבריו, "נכה בכל התשתיות הלאומיות הצבאיות והאזרחיות באיראן - כולל תשתיות האנרגיה - ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך".

כ"ץ ציין כי משטר האייתולות באיראן מודע היטב למחיר שישלם אם יבחר לתקוף. "משטר האייתולות באיראן יודע היטב למה הוא לא תוקף את ישראל אחרי שהיכינו בהם בעוצמה פעמיים, השמדנו את תוכנית הגרעין וחיסלנו את חמינאי ופגענו קשות ביכולותיהם האסטרטגיות", אמר. עם זאת, השר הזהיר מפני אפשרות של צעדי ייאוש מצד המשטר האיראני. "יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש", הסביר השר.

תחקיר מקיף של סוכנות הידיעות רויטרס חשף כי משמרות המהפכה האיראנית העבירו בחודש אוגוסט האחרון אזהרה חמורה לארצות הברית, לפיה טהראן תגיב במתקפה רחבת היקף לכל מהלך צבאי ישראלי כולל על רכס עלי א-טאהר שבדרום לבנון. המסר האיראני, שהועבר דרך עומאן ששימשה כמתווכת, הוביל ללחץ אמריקני כבד על ירושלים ולדחיית ההסתערות המתוכננת. על פי התחקיר, הרכס האסטרטגי מהווה מוקד מתיחות מרכזי בעימות, שכן חיזבאללה הקים בו מרכז פיקוד תת-קרקעי עצום ומחסני אמל"ח.

לבנון ( צילום: אייל מרגולין, פלאש 90 )

כוחות צה"ל, שכבשו שטחים נרחבים מדרום לרכס, כיתרו למעשה את המתקן והשתלטו על המרחב הסובב אותו. בתוך המתקן נצורים עשרות מחבלים, ויחד איתם - למעלה מתריסר אנשי משמרות המהפכה, בהם לפחות שני קצינים בכירים. גורם זר המעורה בפרטים מסר לרויטרס כי בעקבות האולטימטום האיראני, הופעל לחץ אמריקני משמעותי על ישראל. הלחץ הדיפלומטי, שהגיע מוושינגטון, הוביל בסופו של דבר לדחיית ההסתערות הישראלית המתוכננת על הרכס.

פרטים חדשים נחשפים על הלחימה האינטנסיבית של צה"ל ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, עליה איימה איראן לפתוח במתקפה עצימה אם תימשך שם הפעילות. לפי דיווח בחדשות 12, כוחות הביטחון ממשיכים במבצע בעצימות גבוהה תוך הידוק טבעת החנק והמצור הממושך על היעד המבוצר, במטרה לגרוע לחלוטין את יכולות ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ולפרק שיטתית את יחידת "באדר".

רכס עלי טאהר מתנשא לגובה של כ-700 מטרים ומגיע לשיאו באזור הבופור, כשהוא יוצר הפרדה גיאוגרפית מובהקת בין אפיק הליטני ממזרח לרמת א-נבטיה ממערב. בשל היכולת האסטרטגית לתצפת ולטווח ממנו את כל עורקי התנועה ונתיבי הגישה לנבטיה, קבע בו ארגון הטרור את עמדת הפיקוד שלו. במסגרת המבצע, כוחות הנדסה והתקפה מנטרלים ומשמידים עד היסוד מתחמים מבוצרים שהוסתרו לאורך השנים. חלקים נרחבים מתשתיות התת-קרקע פוצצו, כאשר במערכת הביטחון מזהים אבדות כבדות ומותם של מחבלים רבים ששהו בתוך המנהרות, לצד בריחה של חלק מפעילי הטרור מהתוואי.