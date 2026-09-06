מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 23-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39