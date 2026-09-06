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שַׁחַר קַמְתִּי; סליחות ראשונות בצל האדמו"ר מקרעטשניף 

באשמורת הבוקר ירד האדמו"ר מקרעטשניף לפני התיבה לאמירת סליחות ראשונות בהיכל בית מדרשו הגדול ברחובות | בסיום אמירת הסליחות עברו האורחים לברכת שלום (חסידים)

סליחות ראשונות בחצה"ק קרעטשניף (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק קרעטשניף (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק קרעטשניף (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק קרעטשניף (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק קרעטשניף (צילום: שוקי לרר)

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סליחות ראשונותהאדמו"ר מקרעטשניף

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