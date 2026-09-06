דובר צה"ל מסר הבוקר (ראשון) כי מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל השולטים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים ויירטו אותו בהצלחה. למרבה המזל, לא נגרמו נפגעים לכוחותינו.

דובר צה"ל הדגיש כי מדובר בהפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה. בתגובה לפעולת הטרור, תקף צה"ל בדרום לבנון.

דובר צה"ל הבהיר כי "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול במרחב הביטחוני להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל"..

עוד נמסר כי צה"ל פועל כעת ויפעל גם בהמשך בעוצמה מול ניסיונותיו החוזרים ונשנים של ארגון הטרור חיזבאללה לפגוע בכוחותינו.

יצוין כי בשבוע שעבר, תקף צה"ל תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטייה שבדרום לבנון, בתגובה לניסיון פעולת טרור דומה שבוצעה נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני. גם אז שיגר ארגון הטרור שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל במרחב רכס עלי טהאר, והלוחמים יירטו אחד מהם.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז לפני מספר ימים כי צה"ל השלים את האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון, לאחר כיבוש רכס עלי טהאר האסטרטגי. השר הבהיר כי "ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל".