זהב בתבנית - כך נראה העוף הזה כשהוא יוצא מהתנור: נמס בפה, מתוק - מלוח, עטוף בבצל מקורמל שממלא את הבית בריח שאין לעמוד בפניו. תוסיפו ערמונים שמתחבאים בין השכבות ותגלו מנה חגיגית שכל סועד יתאהב בה כבר מהביס הראשון (אוכל ומתכונים)
ט"ו בשבט כאן, ואין דרך טובה יותר לחגוג מאשר עם מנה שמשלבת את כל הטוב של פירות יבשים וטעמים עשירים! פילה סלמון עסיסי מצופה ברוטב מתוק-חמצמץ של דבש, יין לבן ומשמשים מיובשים, עם נגיעות של חמוציות ופקאנים קראנצ'יים- התוצאה? חגיגה חגיגית של טעמים ומרקמים (אוכל ומתכונים)
לשבת שפותחת את חודש אדר מגיע עיקרית מיוחדת - ולאוראל בראל יש אחת מושלמת בשבילכם: טנזיה מרוקאית. תבשיל בשר צוואר משובח עם פירות יבשים ויין שמגישים על קוסקוס ומעל שקדים קלויים. מעדן! (מתכונים לשבת, אוכל)
אוראל בראל ילמד אתכם לתקתק עיקרית מדהימה לשבת ב-10 דקות עבודה. כמה זה קל? קבלו את התהליך: חותכים את הירקות ומסדרים בתבנית, מניחים מעל את הבשר, מוסיפים סילאן ותיבול, אוטמים היטב עם נייר אפייה ונייר כסף ומשגרים לתנור ל-5 שעות. סה טו (מתכונים לשבת, אוכל)
שף דני אביב ואוראל בראל בשיתוף 'אנטריקוט' | עריכה: חיה כהן|מקודם
למתכון הבא גייסנו את שף דני אביב מאנטריקוט המיתולוגית - כי אם כבר להכין מנת בשר משובחת, זה רק עם הסבר מפורט של מומחה מהשורה הראשונה. מוכנים לקצור מלא מחמאות? מתכון לשוק טלה ביין לבן ושאלוט עם בטטות מדורה (מתכונים, אוכל)
לאכול את העיקרית *וגם* את הצלחת? כן, זה אפשרי! אוראל בראל ילמד אתכם להכין קעריות אכילות מעלי סיגר במילוי בשר מושלם וחגיגי שכולם יאהבו עם הנתחים המעולים של וול דאן. סוכות, אנחנו מוכנים להפתיע (מתכונים חגיגיים, אוכל)
אוראל בראל ילמד אתכם איך להכין את הסוכריה הכי פנסית שיש: פסטייה של עלי פילו פריכים שעוטפים מילוי פרגית עסיסי - מנה חגיגית, יפה וטעימה לראש השנה שתקצור מחמאות מהרגע שתניחו אותה על השולחן (מתכונים לראש השנה, אוכל)
מנה חגיגית מנצחת ומפילת לסתות - כן, אנחנו ככה דרמטיים - כי כל כך קל להכין אותה והתוצאה תהיה וואו בכל פעם מחדש. אוראל בראל עם מדריך וידאו שלב אחר שלב להכנת כתף טלה בתנור עם שקדים, צנוברים, ערמונים ועוד הרבה דברים טובים (מתכונים לשבת, אוכל)