השף מילר חושף: סוד הפרגיות הממולאות שכבש את הרשת

חצי אננס טרי, חתוך לקוביות

1 תפוח אדום, חתוך לקוביות

1 תפוח ירוק, חתוך לקוביות

3 כפות סוכר חום

מעט שמן

למילוי:

8 פרגיות מפולטות, מוכנות למילוי

חצי קילוגרם בשר טחון

חופן סלרי קצוץ

חופן כוסברה קצוצה

4 תמרים, חתוכים

חצי מכמות הפירות המקורמלים

לבישול:

10 שיני שום שלמות

חצי כוס שמן

2 כוסות יין לבן

ענף רוזמרין

קינמון

גריל עוף

חצי מכמות הפירות המקורמלים

מלח

פלפל שחור גרוס

צ'ילי גרוס

חופן עירית קצוצה

אופן ההכנה:

1. במחבת, יש לקרמל את הפירות עם הסוכר החום עד לקבלת גוון זהוב אחיד.

2. למילוי הפרגיות: בקערה, יש לערבב את הבשר הטחון עם שאר מרכיבי המילוי עד לקבלת תערובת אחידה. יש למלא את הפרגיות בתערובת ולגלגל היטב.

3. לבישול הפרגיות: יש לטגן בסיר את השום והרוזמרין עם חצי כוס שמן על אש נמוכה למשך כ-10 דקות. יש להוסיף את היין הלבן. יש לסדר את הפרגיות בסיר ולהוסיף את שאר מרכיבי הבישול. יש לסגור היטב ולבשל כחצי שעה.

בתאבון!

