השף מילר חושף: סוד הפרגיות הממולאות שכבש את הרשת

השף אבי מילר בתוכנית מבשלים בכיכר מפתיע עם פרגיות ממולאות - צפו (צילום: כיכר השבת)
מנות/יחידות8
זמן הכנה30 דק'
רמת קושיבינוני
בשרי
מצרכים
לפירות המקורמלים:
- חצי אננס טרי, חתוך לקוביות
- 1 תפוח אדום, חתוך לקוביות
- 1 תפוח ירוק, חתוך לקוביות
- 3 כפות סוכר חום
- מעט שמן
למילוי:
- 8 פרגיות מפולטות, מוכנות למילוי
- חצי קילוגרם בשר טחון
- חופן סלרי קצוץ
- חופן כוסברה קצוצה
- 4 תמרים, חתוכים
- חצי מכמות הפירות המקורמלים
לבישול:
- 10 שיני שום שלמות
- חצי כוס שמן
- 2 כוסות יין לבן
- ענף רוזמרין
- קינמון
- גריל עוף
- חצי מכמות הפירות המקורמלים
- מלח
- פלפל שחור גרוס
- צ'ילי גרוס
- חופן עירית קצוצה
אופן ההכנה:
1. במחבת, יש לקרמל את הפירות עם הסוכר החום עד לקבלת גוון זהוב אחיד.
2. למילוי הפרגיות: בקערה, יש לערבב את הבשר הטחון עם שאר מרכיבי המילוי עד לקבלת תערובת אחידה. יש למלא את הפרגיות בתערובת ולגלגל היטב.
3. לבישול הפרגיות: יש לטגן בסיר את השום והרוזמרין עם חצי כוס שמן על אש נמוכה למשך כ-10 דקות. יש להוסיף את היין הלבן. יש לסדר את הפרגיות בסיר ולהוסיף את שאר מרכיבי הבישול. יש לסגור היטב ולבשל כחצי שעה.
בתאבון!
אהבתם? שתפו בתגובות!
0 תגובות