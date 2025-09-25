כיכר השבת
השף מילר חושף: סוד הפרגיות הממולאות שכבש את הרשת

כשהשף אבי מילר מחליט לשלב אננס מקורמל עם פרגיות ממולאות בבשר, התוצאה היא פשוט קסם קולינרי. המתכון הזה הפך לאחד הכי מבוקשים במטבח הישראלי - שילוב מושלם של מתיקות טרופית עם עסיסות הבשר שפשוט מתמוסס בפה. תכינו את עצמכם לחוויה שתשנה לכם את מה שחשבתם שאתם יודעים על עוף (אוכל ומתכונים)

פרגיות ממולאות בבשר עם פירות מקורמלים- מתכן מנצח - צפו (צילום: כיכר השבת)
השף אבי מילר בתוכנית מבשלים בכיכר מפתיע עם פרגיות ממולאות - צפו (צילום: כיכר השבת)
מנות/יחידות8
זמן הכנה30 דק'
רמת קושיבינוני
בשרי

מצרכים

    לפירות המקורמלים:

    • חצי אננס טרי, חתוך לקוביות
    • 1 תפוח אדום, חתוך לקוביות
    • 1 תפוח ירוק, חתוך לקוביות
    • 3 כפות סוכר חום
    • מעט שמן

    למילוי:

    • 8 פרגיות מפולטות, מוכנות למילוי
    • חצי קילוגרם בשר טחון
    • חופן סלרי קצוץ
    • חופן כוסברה קצוצה
    • 4 תמרים, חתוכים
    • חצי מכמות הפירות המקורמלים

    לבישול:

    • 10 שיני שום שלמות
    • חצי כוס שמן
    • 2 כוסות יין לבן
    • ענף רוזמרין
    • קינמון
    • גריל עוף
    • חצי מכמות הפירות המקורמלים
    • מלח
    • פלפל שחור גרוס
    • צ'ילי גרוס
    • חופן עירית קצוצה

    אופן ההכנה:

    1. במחבת, יש לקרמל את הפירות עם הסוכר החום עד לקבלת גוון זהוב אחיד.

    2. למילוי הפרגיות: בקערה, יש לערבב את הבשר הטחון עם שאר מרכיבי המילוי עד לקבלת תערובת אחידה. יש למלא את הפרגיות בתערובת ולגלגל היטב.

    3. לבישול הפרגיות: יש לטגן בסיר את השום והרוזמרין עם חצי כוס שמן על אש נמוכה למשך כ-10 דקות. יש להוסיף את היין הלבן. יש לסדר את הפרגיות בסיר ולהוסיף את שאר מרכיבי הבישול. יש לסגור היטב ולבשל כחצי שעה.

    בתאבון!

