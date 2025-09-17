השף אבי מילר חושף: מתכון לדג דניס ועשבי תיבול שיגנוב את ההצגה ( צילום: באדיבות המצלם )

לתבשיל פלפלים:

3 פלפלים בשלושה צבעים, חתוכים לרצועות

סלסלת פטריות טריות

5 שיני שום פרוסות

מלח גס ופלפל שחור גרוס

אופן ההכנה:

סדרו את הדגים בתבנית עם מעט שמן זית.

פזרו מלח, פלפל וצ'ילי.

פזרו את כל הירק הקצוץ והוסיפו את היין.

אפו למשך 15 דקות בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות צלזיוס.

במקביל, טגנו את הפלפלים עם הפטריות, השום והתבלינים עד לצריבה עדינה.

הניחו את הדג על הירקות והגישו עם לימון בצד.

בתאבון!

