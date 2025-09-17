השף אבי מילר חושף: מתכון לדג דניס ועשבי תיבול שיגנוב את ההצגה (צילום: באדיבות המצלם)
סועדים2
זמן הכנה25 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
- 2 דגי דניס שלמים
- חופן בזיליקום קצוץ
- חופן עירית קצוצה
- חופן כוסברה קצוצה
- חופן פטרוזיליה קצוצה
- חופן סלרי קצוץ
- מלח גס ופלפל שחור גרוס
- מעט צ'ילי גרוס
- כוס יין לבן איכותי
לתבשיל פלפלים:
- 3 פלפלים בשלושה צבעים, חתוכים לרצועות
- סלסלת פטריות טריות
- 5 שיני שום פרוסות
- מלח גס ופלפל שחור גרוס
אופן ההכנה:
סדרו את הדגים בתבנית עם מעט שמן זית.
פזרו מלח, פלפל וצ'ילי.
פזרו את כל הירק הקצוץ והוסיפו את היין.
אפו למשך 15 דקות בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות צלזיוס.
במקביל, טגנו את הפלפלים עם הפטריות, השום והתבלינים עד לצריבה עדינה.
הניחו את הדג על הירקות והגישו עם לימון בצד.
בתאבון!
