השף אבי מילר חושף: מתכון לדג דניס ועשבי תיבול שיגנוב את ההצגה

אין חג בלי שולחן שופע, ואין שולחן שופע בלי דג חגיגי שמושך אליו את כל המבטים. בתכנית "מבשלים בכיכר" השף אבי מילר מגיש מתכון מיוחד לדניס שלם עם עשבי תיבול, יין לבן וירקות צבעוניים - מנה מרשימה, קלילה להכנה ומלאת ניחוחות חג. כזו שתגרום לאורחים לעצור הכול ולבקש את המתכון עוד לפני שהספקתם להגיש את הלימון בצד (אוכל ומתכונים)

השף אבי מילר חושף: מתכון לדג דניס ועשבי תיבול שיגנוב את ההצגה (צילום: כיכר השבת)
סועדים2
זמן הכנה25 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 2 דגי דניס שלמים
    • חופן בזיליקום קצוץ
    • חופן עירית קצוצה
    • חופן כוסברה קצוצה
    • חופן פטרוזיליה קצוצה
    • חופן סלרי קצוץ
    • מלח גס ופלפל שחור גרוס
    • מעט צ'ילי גרוס
    • כוס יין לבן איכותי

    לתבשיל פלפלים:

    • 3 פלפלים בשלושה צבעים, חתוכים לרצועות
    • סלסלת פטריות טריות
    • 5 שיני שום פרוסות
    • מלח גס ופלפל שחור גרוס

    אופן ההכנה:

    סדרו את הדגים בתבנית עם מעט שמן זית.

    פזרו מלח, פלפל וצ'ילי.

    פזרו את כל הירק הקצוץ והוסיפו את היין.

    אפו למשך 15 דקות בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות צלזיוס.

    במקביל, טגנו את הפלפלים עם הפטריות, השום והתבלינים עד לצריבה עדינה.

    הניחו את הדג על הירקות והגישו עם לימון בצד.

    בתאבון!

    תוכן שאסור לפספס:

    1
    תכנית חדשה? יפה מאוד גיוון יפה בהצלחה
    יפה לכם

