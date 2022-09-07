אין חג בלי שולחן שופע, ואין שולחן שופע בלי דג חגיגי שמושך אליו את כל המבטים. בתכנית "מבשלים בכיכר" השף אבי מילר מגיש מתכון מיוחד לדניס שלם עם עשבי תיבול, יין לבן וירקות צבעוניים - מנה מרשימה, קלילה להכנה ומלאת ניחוחות חג. כזו שתגרום לאורחים לעצור הכול ולבקש את המתכון עוד לפני שהספקתם להגיש את הלימון בצד (אוכל ומתכונים)
בישול דגים בבית לא חייב להיות אתגר השמור לאירועים מיוחדים. עם כמה טריקים בשרוול, זו יכולה להיות דרך מהירה ונטולת תקלות להכנת ארוחת צהריים או ערב יומיומית. קחו את המתכון הזה כדוגמא. הוא מרשים בטעם ובמראה, אבל דורש מעט מאוד מאמץ. ושימו לב כמה הוא גמיש: ניתן להשתמש גם בעשבי תיבול שידעו ימים יפים יותר ולהמיר את פירורי הלחם בקרקרים או חטיף צ'יפס. בונוס: תוכלו לאחסן שקית של תערובת עם פירורים ועשבי תיבול במקפיא ופשוט לשלוף בזריזות בעת הצורך (מתכונים, אוכל)