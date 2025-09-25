כיכר השבת
מבשלים בכיכר

צלי כתף ברוטב מפתיע: השילוב שכולם מדברים עליו

השף אבי מילר, בתוכנית הבישול המצליחה בכיכר, מגיש לנו את המתכון שכולם ידברו עליו - חמישה שעות בתנור בטמפרטורה נמוכה, והצלי נמס בפה, עטוף בטעמים עשירים ומפתיעים שלא תשכחו לעולם | זה לא סתם צלי - זו חוויה קולינרית של ממש (אוכל ומתכונים)

הא
מקודם |
השף אבי מילר מכין צלי כתף עסיסי עם טוויסט של אננס ורוטב טריאקי - צפו (צילום: כיכר השבת)
סועדים6
זמן הכנה320 דק'
רמת קושיבינוני
בשרי

מצרכים

    • נתח צלי כתף שלם
    • תערובת פטריות טריות
    • פרוסות אננס טרי
    • 2 בצלים חתוכים לרצועות
    • 2 בצלים סגולים חתוכים לרצועות
    • סלרי קצוץ
    • חצי כוס רוטב טריאקי
    • חצי כוס רוטב צ'ילי
    • חצי בקבוק יין אדום איכותי
    • כפית מלח גס
    • חצי כפית פלפל שחור גרוס
    • כפית גריל עוף
    • כפית פפריקה מתוקה
    • חצי כפית אורגנו
    • כפית תערובת טוסקנה

    הוראות הכנה:

    1. מניחים את הבצל והפטריות בסיר גבוה המתאים לתנור או בתבנית גבוהה.

    2. מניחים את הבשר מעל הבצל והפטריות.

    3. מורחים את הצ'ילי והטריאקי.

    4. מסדרים את פרוסות האננס בצדדים.

    5. מפזרים את המלח ושאר תערובות התבלינים והסלרי.

    6. מוסיפים את היין וסוגרים היטב עם מכסה הסיר, או לחלופין עם נייר אפייה ומעליו שתי שכבות נייר כסף.

    7. אופים בתנור למשך 5 שעות בטמפרטורה של 150 מעלות צלזיוס.

    בתאבון!

    אהבתם? שתפו בתגובות!

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בעיקריות:

    לעוד כתבות
    כיכר השבת
    פנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר