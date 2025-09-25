צלי כתף ברוטב מפתיע: השילוב שכולם מדברים עליו

השף אבי מילר מכין צלי כתף עסיסי עם טוויסט של אננס ורוטב טריאקי - צפו (צילום: כיכר השבת)
סועדים6
זמן הכנה320 דק'
רמת קושיבינוני
בשרי
מצרכים
- נתח צלי כתף שלם
- תערובת פטריות טריות
- פרוסות אננס טרי
- 2 בצלים חתוכים לרצועות
- 2 בצלים סגולים חתוכים לרצועות
- סלרי קצוץ
- חצי כוס רוטב טריאקי
- חצי כוס רוטב צ'ילי
- חצי בקבוק יין אדום איכותי
- כפית מלח גס
- חצי כפית פלפל שחור גרוס
- כפית גריל עוף
- כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית אורגנו
- כפית תערובת טוסקנה
הוראות הכנה:
1. מניחים את הבצל והפטריות בסיר גבוה המתאים לתנור או בתבנית גבוהה.
2. מניחים את הבשר מעל הבצל והפטריות.
3. מורחים את הצ'ילי והטריאקי.
4. מסדרים את פרוסות האננס בצדדים.
5. מפזרים את המלח ושאר תערובות התבלינים והסלרי.
6. מוסיפים את היין וסוגרים היטב עם מכסה הסיר, או לחלופין עם נייר אפייה ומעליו שתי שכבות נייר כסף.
7. אופים בתנור למשך 5 שעות בטמפרטורה של 150 מעלות צלזיוס.
בתאבון!
