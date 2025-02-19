כיכר השבת

עוד כתבות על אננס:

ש

מבשלים בכיכר

השף אבי מילר|מקודם

מסורת מתחדשת

||
14

לפי מומחים

||
4

בתוספת אוכמניות

||
2

אננס, פפאיה וגויאבה

||
22

ספיישל פורים

||
1
|

באנו לעזור

||
2

תושבי אשקלון

||
5

בריא יותר

||
6

משדרגים

|
||
13

חדשות האוכל

|

גניבה אקזוטית

||
2

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר