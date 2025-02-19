השף אבי מילר, בתוכנית הבישול המצליחה בכיכר, מגיש לנו את המתכון שכולם ידברו עליו - חמישה שעות בתנור בטמפרטורה נמוכה, והצלי נמס בפה, עטוף בטעמים עשירים ומפתיעים שלא תשכחו לעולם | זה לא סתם צלי - זו חוויה קולינרית של ממש (אוכל ומתכונים)
היסטוריה בחסידות מבקשי השם | בטיש ט"ו בשבט שערך האדמו"ר בבית מדרשו בשיכון ו' בבני ברק, הותקנו לראשונה פארנצ'עס לטובת החסידים שבאו לחזות בעבודת הרבי | בעיצובי הפירות לא הכניסו 'אננס', היות שהוא אינו פרי משבעת המינים (חסידים)
שיפור תהליכי העיכול הוא מפתח לבריאות טובה יותר ולהרגשה יומיומית נוחה | שילוב מזונות טבעיים ויעילים בתפריט היומי יכול לא רק לשפר את פעילות מערכת העיכול, אלא גם לתרום לאנרגיה, שובע ומצב רוח מאוזן יותר (בריאות)
עם מעט מאוד מרכיבים פשוטים, תוכלו להכין פשטידה ביתית טעימה במיוחד | פשטידת האננס והאוכמניות הזו היא הוכחה לכך שמאכלים טעימים לא חייבים להיות מסובכים | הבסיס האוורירי, המורכב מביצים מוקצפות, מתמזג בצורה מושלמת עם מתיקות האננס והאוכמניות החמצמצות (אוכל ומתכונים)
מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן יצא למשימה כשרותית במפעל פרימטיבי בויאטנם, וכמו תמיד חוזר עם סרטון מיוחד | מקילוף האננס והשטיפה ועד לאריזה בקופסאות השימורים עם הפפאיה והגויאבה | וגם, למה דווקא במקום כזה קל לייצר ברמת כשרות למהדרין מן המהדרין? • צפו בסרטון המיוחד (חרדים)
לא ברור למה התמכרנו יותר: להפתעה שבשילוב דג בתנור לסלט אננס מתקתק ופיקנטי או העובדה שזה פשוט מעולה. השפית מורן פינטו עם מתכון לפילה מושט אפוי בקראסט לצד סלסת אננס טרי שיגנוב את ההצגה בסעודת הפורים (מתכונים לפורים, אוכל)