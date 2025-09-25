הטריק הקולינרי: סלט החסה שכולם יבקשו את המתכון

ש כך תכינו סיגרי פילו מושלמים עם מילוי בשר ב-10 דקות בלבד השף אבי מילר | מקודם

100 גרם חסה מסוג "לליק"

100 גרם שקדים פרוסים

100 גרם פיסטוק

רבע כפית פלפל צ'ילי גרוס

3 אגסים, פרוסים דק, ללא הגלעין

לרוטב:

50 מ"ל טחינה גולמית

50 מ"ל דבש

מיץ מ-2 תפוזים סחוטים

חופן נענע טרייה

הוראות הכנה:

מכינים את הרוטב: מעבירים את כל מרכיבי הרוטב לכלי גבוה וטוחנים באמצעות בלנדר מוט עד לקבלת מרקם חלק.

מכינים את תערובת הפיצוחים: קולים במחבת את השקדים, הפיסטוק והצ'ילי על חום בינוני עד להזהבה.

הרכבת הסלט: מסדרים את החסה מסוג "לליק" בקערה, מוסיפים את פרוסות האגס. יוצקים מהרוטב על הסלט ומפזרים מלמעלה את השקדים והפיסטוק הקלויים.

בתאבון!

