קראנצ'י ועסיסי

הטריק הקולינרי: סלט החסה שכולם יבקשו את המתכון

מי אמר שסלט חסה חייב להיות צפוי ומשעמם? אבי מילר מפתיע עם מתכון בו תמצאו שילוב נדיר של מתיקות האגסים, חריפות עדינה של צ’ילי, קראנץ’ פיצוחים ורוטב מפתיע שעושה קסמים: ביס אחד, ותבינו למה זה הסלט שכולם ירצו על השולחן בחג (אוכל ומתכונים)

השף אבי מילר מפתיע עם סלט חסה עסיסי ומקורי - צפו (צילום: כיכר השבת)
סועדים4
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

  • פריט לדוג׳ 1 יחידות

לירקות:

  • 100 גרם חסה מסוג "לליק"
  • 100 גרם שקדים פרוסים
  • 100 גרם פיסטוק
  • רבע כפית פלפל צ'ילי גרוס
  • 3 אגסים, פרוסים דק, ללא הגלעין

לרוטב:

  • 50 מ"ל טחינה גולמית
  • 50 מ"ל דבש
  • מיץ מ-2 תפוזים סחוטים
  • חופן נענע טרייה

הוראות הכנה:

מכינים את הרוטב: מעבירים את כל מרכיבי הרוטב לכלי גבוה וטוחנים באמצעות בלנדר מוט עד לקבלת מרקם חלק.

מכינים את תערובת הפיצוחים: קולים במחבת את השקדים, הפיסטוק והצ'ילי על חום בינוני עד להזהבה.

הרכבת הסלט: מסדרים את החסה מסוג "לליק" בקערה, מוסיפים את פרוסות האגס. יוצקים מהרוטב על הסלט ומפזרים מלמעלה את השקדים והפיסטוק הקלויים.

בתאבון!

