הטריק הקולינרי: סלט החסה שכולם יבקשו את המתכון

השף אבי מילר מפתיע עם סלט חסה עסיסי ומקורי - צפו (צילום: כיכר השבת)
סועדים4
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
- פריט לדוג׳ 1 יחידות
לירקות:
- 100 גרם חסה מסוג "לליק"
- 100 גרם שקדים פרוסים
- 100 גרם פיסטוק
- רבע כפית פלפל צ'ילי גרוס
- 3 אגסים, פרוסים דק, ללא הגלעין
לרוטב:
- 50 מ"ל טחינה גולמית
- 50 מ"ל דבש
- מיץ מ-2 תפוזים סחוטים
- חופן נענע טרייה
הוראות הכנה:
מכינים את הרוטב: מעבירים את כל מרכיבי הרוטב לכלי גבוה וטוחנים באמצעות בלנדר מוט עד לקבלת מרקם חלק.
מכינים את תערובת הפיצוחים: קולים במחבת את השקדים, הפיסטוק והצ'ילי על חום בינוני עד להזהבה.
הרכבת הסלט: מסדרים את החסה מסוג "לליק" בקערה, מוסיפים את פרוסות האגס. יוצקים מהרוטב על הסלט ומפזרים מלמעלה את השקדים והפיסטוק הקלויים.
בתאבון!
