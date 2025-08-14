סלט שכולם מדברים עליו: שילוב הטעמים שינצח כל ארוחה

הוראות הכנה

מקרמלים את הפקאן: במחבת קטנה מניחים את הסוכר החום והמים, מביאים לרתיחה על אש בינונית ומערבבים עד שהסוכר נמס. מוסיפים את הפקאן וממשיכים לערבב 2–3 דקות עד שהוא מצופה היטב ומבריק. מניחים על נייר אפייה לצינון.

מכינים את הרוטב: בקערה קטנה מערבבים שמן זית, חומץ/ מיץ לימון, דבש, מלח ופלפל – עד לקבלת תערובת אחידה.

מרכיבים את הסלט: בקערה גדולה מניחים את עלי הבייבי, מוסיפים את פרוסות האגס, החמוציות והפקאן הקר.

מתבלים ומגישים: שופכים את הרוטב ממש לפני ההגשה ומערבבים בעדינות כדי לשמור על הצורה של פרוסות האגס.

טיפ של שבת:

רוצים שהפקאן יישאר פריך גם אם הסלט עומד על השולחן? שמרו אותו בכלי נפרד והוסיפו רק ברגע האחרון.

בתאבון!

