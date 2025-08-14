כיכר השבת
סלט שכולם מדברים עליו: שילוב הטעמים שינצח כל ארוחה

בשבת האחרונה הוא ניצח בתחרות הסלטים - סלט ירוק רענן, עם פרוסות אגס מתקתקות, חמוציות חמצמצות ופקאן מסוכר פריך, עטופים ברוטב דבש עדין. כל ביס הוא שילוב מושלם של מתוק, חמצמץ וקריספי - כזה שגורם לכם למלא שוב את הצלחת לפני שמישהו ישים לב (אוכל ומתכונים)

מתוק-חמצמץ-פריך: סלט ירוק עם אגסים, חמוציות ופקאן לשבת (צילום: באדיבות המצלם)
סועדים8
זמן הכנה10 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • חבילת עלי בייבי / חסה בייבי שטופים ויבשים היטב
    • 2 אגסים קשים ובשלים, פרוסים דק
    • ¾ כוס אגוזי פקאן
    • 2 כפות סוכר חום
    • 2 כפות מים
    • ½ כוס חמוציות מיובשות
    • 2 כפות שמן זית איכותי
    • 1 כף חומץ תפוחים/ מיץ לימון
    • 1 כף דבש
    • מלח גס ופלפל שחור גרוס - לפי הטעם

    הוראות הכנה

    מקרמלים את הפקאן: במחבת קטנה מניחים את הסוכר החום והמים, מביאים לרתיחה על אש בינונית ומערבבים עד שהסוכר נמס. מוסיפים את הפקאן וממשיכים לערבב 2–3 דקות עד שהוא מצופה היטב ומבריק. מניחים על נייר אפייה לצינון.

    מכינים את הרוטב: בקערה קטנה מערבבים שמן זית, חומץ/ מיץ לימון, דבש, מלח ופלפל – עד לקבלת תערובת אחידה.

    מרכיבים את הסלט: בקערה גדולה מניחים את עלי הבייבי, מוסיפים את פרוסות האגס, החמוציות והפקאן הקר.

    מתבלים ומגישים: שופכים את הרוטב ממש לפני ההגשה ומערבבים בעדינות כדי לשמור על הצורה של פרוסות האגס.

    טיפ של שבת:

    רוצים שהפקאן יישאר פריך גם אם הסלט עומד על השולחן? שמרו אותו בכלי נפרד והוסיפו רק ברגע האחרון.

    בתאבון!

