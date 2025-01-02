בשבת האחרונה הוא ניצח בתחרות הסלטים - סלט ירוק רענן, עם פרוסות אגס מתקתקות, חמוציות חמצמצות ופקאן מסוכר פריך, עטופים ברוטב דבש עדין. כל ביס הוא שילוב מושלם של מתוק, חמצמץ וקריספי - כזה שגורם לכם למלא שוב את הצלחת לפני שמישהו ישים לב (אוכל ומתכונים)
סלט המלפפונים הזה הוא בדיוק מה שצריך כדי לרענן כל ארוחה! עם קוביות קטנות של מלפפון, בצל סגול, צנונית ושמיר קצוץ, הוא מלא בטעמים טריים ופריכים, רוטב מיונז קרמי וקרוטונים פריכים מעל – פשוט מושלם!
לפני שהוא טעים, קודם כל כיף, פשוט כיף, לאכול את הסלט הזה שמורכב משילוב של מרקמים פריכים ולעיסים. מתכון לסלט קולסלאו עם תוספות קראנצ'יות לקלאסיקה המקורית כמו תפוחים ושקדים. אם תרצו להכין את הסלט גם ביום חול - יש גם גרסה חלבית
החלה של שבת רק מחכה לפגוש סלט עסיסי כל כך: מורן פינטו מגוונת את סט הסלטים של שבת עם אחד נפלא במיוחד. מתכון לסלט חצילים ובטטות שאפשר לטגן או לאפות, כוסברה טריה, שום קצוץ וחופן בוטנים ברוטב סויה וצ'ילי מתוק
בימים מסוימים אתם חושקים בסלט שעמוס בדברים טובים. בימים אחרים, במיוחד בימי שבת קיציים, אתם חושקים באחד פשוט שיש בו רק מעט מרכיבים והמתכון לסלט המלפפונים הזה הוא הפתרון בשבילכם. כל שעליכם לעשות הוא לפרוס כמה מלפפונים, לתבל אותם ואז לתת להם לשהות מעט במקרר
ככל הנראה, זה הסלט הכי מהיר שהכנו לשבת וכדי לקצר עוד יותר, אנחנו משתמשים בגרגרי חומוס מקופסת שימורים. מתכון לסלט גרגרי חומוס עם שאלוט ופטרוזיליה שמתקתקים ב-10 דקות מקסימום ועדיין הוא מצליח להיות אחד הסלטים השווים על שולחן השבת או החג