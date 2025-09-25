כיכר השבת
סיגרי פילו חגיגיים עם בשר וצנוברים: קל להכנה, טעים ומרשים בטירוף

מחפשים מתכון שישדרג לכם את שולחן החג? סיגרי פילו פריכים עם מילוי בשרי מתובל ופירות יבשים - שילוב מושלם של טעם ומראה, ב10 דקות הכנה | אידיאלי לשבת חג, לסעודת חול המועד או לכל שולחן שרוצים להפתיע בו את האורחים! (אוכל ומתכונים)

סיגרי פילו חגיגיים עם בשר וצנוברים: קל להכנה, טעים ומרשים בטירוף (צילום: כיכר השבת)
השף אבי מילר עם סיגרי פילו חגיגיים עם בשר וצנוברים: קל להכנה, טעים ומרשים בטירוף - צפו (צילום: כיכר השבת)
סועדים4
זמן הכנה35 דק'
רמת קושיבינוני
בשרי

מצרכים

    • 1 בצל לבן קצוץ
    • 1 בצל סגול קצוץ
    • 6 משמשים מיובשים, חתוכים לקוביות
    • 6 שזיפים מיובשים, חתוכים לקוביות
    • חצי כוס צימוקים
    • 100 גרם צנוברים
    • נתח אנטרקוט קצוץ
    • 6 שיני שום, פרוסות
    • שמן זית
    • מלח גס
    • פלפל שחור גרוס
    • כפית תבלין גריל עוף
    • עלי פילו

    אופן ההכנה:

    מטגנים את הבצל והשום למשך מספר דקות עד להזהבה. מוסיפים את הפירות היבשים והתבלינים.

    לאחר 5 דקות טיגון, מוסיפים את הבשר ומטגנים כ-10 דקות נוספות.

    מסדרים 2 עלי פילו, תוך מריחת שמן בין השכבות, ומקפלים ל-2. מניחים בקצה את המילוי, מקפלים את שני צידי המילוי ומגלגלים.

    מסדרים בתבנית ואופים בחום של 180 מעלות צלזיוס למשך כ-10 דקות, או עד להשחמה יפה.

    בתאבון!

