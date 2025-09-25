השף אבי מילר עם סיגרי פילו חגיגיים עם בשר וצנוברים: קל להכנה, טעים ומרשים בטירוף - צפו ( צילום: כיכר השבת )

אופן ההכנה:

מטגנים את הבצל והשום למשך מספר דקות עד להזהבה. מוסיפים את הפירות היבשים והתבלינים.

לאחר 5 דקות טיגון, מוסיפים את הבשר ומטגנים כ-10 דקות נוספות.

מסדרים 2 עלי פילו, תוך מריחת שמן בין השכבות, ומקפלים ל-2. מניחים בקצה את המילוי, מקפלים את שני צידי המילוי ומגלגלים.

מסדרים בתבנית ואופים בחום של 180 מעלות צלזיוס למשך כ-10 דקות, או עד להשחמה יפה.

בתאבון!

