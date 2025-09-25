השף אבי מילר עם סיגרי פילו חגיגיים עם בשר וצנוברים: קל להכנה, טעים ומרשים בטירוף - צפו (צילום: כיכר השבת)
סועדים4
זמן הכנה35 דק'
רמת קושיבינוני
בשרי
מצרכים
- 1 בצל לבן קצוץ
- 1 בצל סגול קצוץ
- 6 משמשים מיובשים, חתוכים לקוביות
- 6 שזיפים מיובשים, חתוכים לקוביות
- חצי כוס צימוקים
- 100 גרם צנוברים
- נתח אנטרקוט קצוץ
- 6 שיני שום, פרוסות
- שמן זית
- מלח גס
- פלפל שחור גרוס
- כפית תבלין גריל עוף
- עלי פילו
אופן ההכנה:
מטגנים את הבצל והשום למשך מספר דקות עד להזהבה. מוסיפים את הפירות היבשים והתבלינים.
לאחר 5 דקות טיגון, מוסיפים את הבשר ומטגנים כ-10 דקות נוספות.
מסדרים 2 עלי פילו, תוך מריחת שמן בין השכבות, ומקפלים ל-2. מניחים בקצה את המילוי, מקפלים את שני צידי המילוי ומגלגלים.
מסדרים בתבנית ואופים בחום של 180 מעלות צלזיוס למשך כ-10 דקות, או עד להשחמה יפה.
בתאבון!
