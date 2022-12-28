מחפשים מתכון שישדרג לכם את שולחן החג? סיגרי פילו פריכים עם מילוי בשרי מתובל ופירות יבשים - שילוב מושלם של טעם ומראה, ב10 דקות הכנה | אידיאלי לשבת חג, לסעודת חול המועד או לכל שולחן שרוצים להפתיע בו את האורחים! (אוכל ומתכונים)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת מנה שעלולה להטעות ולהראות מסובכת במבט ראשון, אך היא קלה ופשוטה להכנה ועם זאת, אלגנטית מאד: סיגרים קריספיים הממולאים בתערובת מתובלת של חזה עוף ושקדים פרוסים ומעל מזולף רוטב טריאקי שמשלים את הכל (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו מגלגלת סיגרים במילוי חציל קלוי ריחני, המוגש על סלט קצוץ פיקנטי. את החציל ניתן להכין בבית או לקנות מוכן ולגשת ישר לעבודה. מנה שיש בה שילוב של מעטפת קריספית ותוכן פנים רך - תענוג לחך (מתכונים, אוכל, כיכר TV)