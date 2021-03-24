כשהשף אבי מילר מחליט לשלב אננס מקורמל עם פרגיות ממולאות בבשר, התוצאה היא פשוט קסם קולינרי. המתכון הזה הפך לאחד הכי מבוקשים במטבח הישראלי - שילוב מושלם של מתיקות טרופית עם עסיסות הבשר שפשוט מתמוסס בפה. תכינו את עצמכם לחוויה שתשנה לכם את מה שחשבתם שאתם יודעים על עוף (אוכל ומתכונים)
מנה יפה וחגיגית שנראית גורמה, אך בעצם ממש לא מסובך להכין אותה, במיוחד כשיש מדריך וידאו מעולה שלב אחר שלב: אוראל בראל חוסך עבודה עם נתחי הפרגית שהקצב של וול דאן מכין לו ומגלגל בהם בקלות מילוי עסיסי של בשר וירקות. עיקרית מושלמת לשבת (מתכונים לשבת, אוכל)
פסח לא חייב לכלול יותר מדי וריאציות של תפוחי אדמה ביותר ופחות מדי גיוון. הוא יכול להראות אחרת והמתכון הזה כאן כדי להוכיח: פרגיות ממולאות בשזיפים מיובשים ובצל ירוק, עם רוטב מופלא שמאחד בין כל המרכיבים. ספרו לנו איך יצא, אה? (מתכונים, אוכל, כיכר TV)