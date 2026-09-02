לא עוגת הדבש הרגילה: אושרית אברגיל מפתיעה עם מאפינס לוטוס 

(המתכון מתייחס לכוס מדידה 250 מל׳)

4 ביצים

1/3 כוס סוכר

3/4 כוס שמן

1/2 כוס דבש

1/2 כוס מים רותחים

2 כפות מלאות ממרח לוטוס ביסקוף (ממיסים מעט במיקרוגל)

1 כף שטוחה אבקת אפיה

1 כפית קינמון

1 כוס קמח + 2 כפות

לקראמבל:

6 עוגיות לוטוס קצוצות

חופן פרוסות שקדים מולבנים

1 כפית קינמון

1 כפית קמח

אופן ההכנה:

מחממים תנור ל-180 מעלות.

מערבבים יחד מים רותחים ודבש עד להמסה של הדבש.

בקערה טורפים את הביצים והסוכר כדקה, מוסיפים את השמן, מי הדבש וממרח הלוטוס ומערבבים. מוסיפים קמח, אבקת אפיה וקינמון ומערבבים עד לקבלת בלילה אחידה.

הבלילה יוצאת מעט נוזלית וזה בסדר (אם מדי נוזלית ניתן להוסיף קצת קמח)

מעבירים את הבלילה לכד מדידה למזיגה נוחה, מניחים את כוסות הקאפקייקס בתבנית מרופדת בנייר אפיה, ומוזגים את הבלילה עד לגובה 3/4.

מערבבים יחד בקערה את מוצרי הקראמבל.

מפזרים מעל כל מאפינס קראמבל לוטוס ושקדים ומיד מכניסים לתנור לאפיה של כ-20 דקות או עד שהמאפינס זהובים ויפים. זמן האפיה עלול להשתנות בהתאם לגודל המאפינס/סוג התנור.

מצננים מעט ומזלפים קרם לוטוס.

ניתן לשמור בקופסא אטומה במקפיא, מומלץ לחמם מעט לפני הגשה.

בתאבון!

חג שמח!

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