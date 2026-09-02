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ריח מטורף בכל הבית

לא עוגת הדבש הרגילה: אושרית אברגיל מפתיעה עם מאפינס לוטוס 

בתכנית "מבשלים בכיכר" אושרית אברגיל לוקחת את עוגת הדבש המוכרת ונותנת לה טוויסט מפתיע: מאפינס רכים ועסיסיים עם לוטוס ביסקוף, קראמבל פריך של שקדים ועוגיות וזילוף מתוק מלמעלה. צפו במתכון הקל שיכניס את ריח החג לכל הבית - וכנראה ייגמר עוד לפני ההגשה (אוכל ומתכונים)

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המאפינס שיגנבו את ההצגה: דבש, לוטוס וקראמבל שקדים - צפו
המאפינס שיגנבו את ההצגה: דבש, לוטוס וקראמבל שקדים - צפו (צילום: כיכר השבת)
מנות/יחידות12
זמן הכנה30 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    (המתכון מתייחס לכוס מדידה 250 מל׳)

    • 4 ביצים
    • 1/3 כוס סוכר
    • 3/4 כוס שמן
    • 1/2 כוס דבש
    • 1/2 כוס מים רותחים
    • 2 כפות מלאות ממרח לוטוס ביסקוף (ממיסים מעט במיקרוגל)
    • 1 כף שטוחה אבקת אפיה
    • 1 כפית קינמון
    • 1 כוס קמח + 2 כפות

    לקראמבל:

    • 6 עוגיות לוטוס קצוצות
    • חופן פרוסות שקדים מולבנים
    • 1 כפית קינמון
    • 1 כפית קמח

    אופן ההכנה:

    מחממים תנור ל-180 מעלות.

    מערבבים יחד מים רותחים ודבש עד להמסה של הדבש.

    בקערה טורפים את הביצים והסוכר כדקה, מוסיפים את השמן, מי הדבש וממרח הלוטוס ומערבבים. מוסיפים קמח, אבקת אפיה וקינמון ומערבבים עד לקבלת בלילה אחידה.

    הבלילה יוצאת מעט נוזלית וזה בסדר (אם מדי נוזלית ניתן להוסיף קצת קמח)

    מעבירים את הבלילה לכד מדידה למזיגה נוחה, מניחים את כוסות הקאפקייקס בתבנית מרופדת בנייר אפיה, ומוזגים את הבלילה עד לגובה 3/4.

    מערבבים יחד בקערה את מוצרי הקראמבל.

    מפזרים מעל כל מאפינס קראמבל לוטוס ושקדים ומיד מכניסים לתנור לאפיה של כ-20 דקות או עד שהמאפינס זהובים ויפים. זמן האפיה עלול להשתנות בהתאם לגודל המאפינס/סוג התנור.

    מצננים מעט ומזלפים קרם לוטוס.

    ניתן לשמור בקופסא אטומה במקפיא, מומלץ לחמם מעט לפני הגשה.

    בתאבון!

    חג שמח!

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    מתכונים לראש השנהעוגת דבשמבשלים בכיכרלוטוס ביסקוףאושרית אברגיל

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