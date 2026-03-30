כך תכינו את הפשטידה המפורסמת של מורן פינטו (צילום: כיכר השבת)
סועדים10
זמן הכנה30 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
- חבילת ברוקולי קפוא מופשר של 400 גרם
- 5 ביצים
- כף מיונז
- מלח
- פלפל
- ניתן להוסיף עלי בזיליקום קרועים
- 200 גרם גבינה צהובה לגרסה חלבית
- כוס חמוציות
אופן ההכנה:
מחממים ומכינים: מחממים מראש את התנור ל-180 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה (או משמנים מעט).
מכינים את הברוקולי: חותכים את פרחי הברוקולי המופשרים לחצאים או לרבעים (תלוי בגודל הפרח), כדי שישתלבו בצורה אחידה במאפה.
מערבבים: מעבירים את הברוקולי לקערה גדולה, מוסיפים את הביצים, המיונז, המלח והפלפל (ואת עלי הבזיליקום והגבינה הצהובה אם בחרתם לשדרג). מערבבים היטב עד שכל הפרחים עטופים בבלילה.
אופים: יוצקים את התערובת לתבנית, מפזרים מעל את החמוציות למגע של מתיקות וצבע, ומכניסים לתנור.
מגישים: אופים עד שהפשטידה מתייצבת ומקבלת גוון זהוב עמוק ומגרה.
בתאבון!
פסח כשר ושמח!
אהבתם? שתפו בתגובות!
0 תגובות