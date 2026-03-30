כיכר השבת
בריא וטעים

הלהיט של "כיכר השבת": כך תכינו את הפשטידה המפורסמת של מורן פינטו

מחפשים את התוספתה שתגנוב את ההצגה בשולחן החג בלי לעבוד קשה? מורן פינטו חושפת ב"מבשלים בכיכר" את פשטידת הברוקולי המושלמת לפסח - בלי קמח, בלי סיבוכים ועם שדרוג מפתיע שמעיף את הטעם לשמיים | צפו בסרטון ותגלו איך בכמה דקות של ערבוב תקבלו מאפה זהוב, אוורירי וקוצר מחמאות שפשוט אי אפשר להפסיק ליישר (אוכל ומתכונים)

סועדים10
זמן הכנה30 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • חבילת ברוקולי קפוא מופשר של 400 גרם
    • 5 ביצים
    • כף מיונז
    • מלח
    • פלפל
    • ניתן להוסיף עלי בזיליקום קרועים
    • 200 גרם גבינה צהובה לגרסה חלבית
    • כוס חמוציות

    אופן ההכנה:

    מחממים ומכינים: מחממים מראש את התנור ל-180 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה (או משמנים מעט).

    מכינים את הברוקולי: חותכים את פרחי הברוקולי המופשרים לחצאים או לרבעים (תלוי בגודל הפרח), כדי שישתלבו בצורה אחידה במאפה.

    מערבבים: מעבירים את הברוקולי לקערה גדולה, מוסיפים את הביצים, המיונז, המלח והפלפל (ואת עלי הבזיליקום והגבינה הצהובה אם בחרתם לשדרג). מערבבים היטב עד שכל הפרחים עטופים בבלילה.

    אופים: יוצקים את התערובת לתבנית, מפזרים מעל את החמוציות למגע של מתיקות וצבע, ומכניסים לתנור.

    מגישים: אופים עד שהפשטידה מתייצבת ומקבלת גוון זהוב עמוק ומגרה.

    בתאבון!

    פסח כשר ושמח!

    אהבתם? שתפו בתגובות!

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (100%)

    לא (0%)

    הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

    עקבו אחרינו ב -Google News

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    כיכר השבת
    RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר