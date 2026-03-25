מבשלים בכיכר - מתכון לפסח

אל תכינו פרגיות לחג עד שתראו את הסרטון הזה של שף חיים בורנשטיין

ריח של בצל מקורמל ביין וקינמון הוא הסימן המובהק שהחג כבר כאן | בפרק מיוחד של "מבשלים בכיכר", השף חיים בורנשטיין הופך נתחי פרגיות פשוטים למנה המנצחת של ליל הסדר - עם זיגוג מבריק, עמוק ומתקתק שאי אפשר לעמוד בפניו. צפו עכשיו בסוד למנה שתיגמר ראשונה בשולחן החג (אוכל ומתכונים)

פסח מעולם לא היה מתוק יותר: צפו בשף חיים בורנשטיין מכין פרגיות ביין וקינמון
פסח מעולם לא היה מתוק יותר: צפו בשף חיים בורנשטיין מכין פרגיות ביין וקינמון| צילום: צילום: כיכר השבת
פסח מעולם לא היה מתוק יותר: צפו בשף חיים בורנשטיין מכין פרגיות ביין וקינמון (צילום: כיכר השבת)
מנות/יחידות10
זמן הכנה130 דק'
רמת קושיקל
בשרי

מצרכים

    • 10 יח' פרגית עוף
    • 3 בצלים לבנים פרוסים דק
    • 3 בצלים סגולים פרוסים דק
    • 1 ק"ג סוכר
    • 1/2 כוס יין אדום
    • כפית קינמון טחון

    אופן ההכנה:

    שלב 1: קרמול הבצל (הבסיס לטעם)

    מחממים מחבת רחבה ומפזרים בתוכה את שני סוגי הבצלים בשכבה אחידה.

    מפזרים מעל הבצלים את הסוכר והקינמון, ומוזגים פנימה את היין האדום.

    מבשלים על אש נמוכה למשך כשעה, עד שהבצל הופך לרך, מזוגג ועמוק בטעמים.

    שלב 2: הכנת הפרגיות

    מסדרים את נתחי הפרגית בתבנית אפייה ומפזרים עליהם מעט מלח.

    ברגע שרוטב הבצל הצטמצם והסמיך מעט, מוזגים אותו בצורה שווה מעל הפרגיות שבתבנית.

    שלב 3: צלייה וגריל

    מכניסים לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות למשך 40 דקות.

    בסיום האפייה, מעבירים את התנור למצב גריל ל-10 דקות נוספות, כדי לקבל זיגוג שחום ומקורמל בצורה מושלמת.

    פסח כשר ושמח!

    בתאבון!

    המוןןןן סוכר. ממש לא בריא.
    גילי
    מדהים נשמע מצוין וההסבר מפורט
    חני
    האם יש תחליף ליין
    משה
    קילו סוכר?? מה יהיה איתכם אחינו האשכנזים עד שסוף סוף מתבלים משהו זה סוכר? אתמהה שלא לדבר על הבריאות
    ספרדישער
    הוא לא שם קילו נראה לי חצי קילו זה מוגזם לגמרי
    חיים

