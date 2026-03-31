מורן פינטו חושפת: הפנקייק שיהפוך לכם את הפסח להרבה יותר מתוק - צפו (צילום: כיכר השבת)
סועדים5
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה
מצרכים
- 2 בננות
- 3 ביצים
- חצי כוס קמח תפוחי אדמה
- 1 א. אפיה
- חצי כוס סוכר
- 3 כפות שמן
- כוס מים או חלב
- חופן שוקולד צ'יפס/ פירות לבחירה
אופן ההכנה:
הכנת הבסיס: בקערה רחבה, מועכים את הבננות בעזרת מזלג עד לקבלת מחית אחידה ככל הניתן.
ערבוב המרכיבים: מוסיפים את שאר המרכיבים לקערה לפי סדר הופעתם. חשוב לטרוף היטב לאחר הוספת כל מרכיב, עד שמתקבלת בלילה חלקה, אחידה וללא גושים.
הטיגון: מחממים מחבת נון-סטיק על להבה בינונית ומשמנים אותה במעט שמן. יוצקים מהבלילה למחבת (כמות של כף גדושה לכל פנקייק) ומטגנים משני הצדדים עד להזהבה יפה.
ההגשה: מגישים חם לצד זילוף נדיב של מייפל, פרוסות בננה טריות או כל פרי אחר שאוהבים.
בתאבון!
פסח כשר ושמח!
