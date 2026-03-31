רך, מתוק וממכר: המתכון הסודי לפנקייק בננות כשר לפסח שחובה לנסות

מורן פינטו נחתה ב"מבשלים בכיכר" עם פתרון מושלם למי שחייב משהו מתוק ומהיר לפסח - פנקייק בננות ב-5 דקות עבודה שהם פשוט ענן של טעם. זה מסוג המתכונים שסוגרים לכם את הפינה של הבוקר בחול המועד או הקינוח של הסעודה | ברגע שתטעמו את הביס עם השוקולד צ'יפס, תבינו למה כולם באולפן לא הפסיקו לזלול (אוכל ומתכונים)

מורן פינטו חושפת: הפנקייק שיהפוך לכם את הפסח להרבה יותר מתוק - צפו
סועדים5
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה

מצרכים

    • 2 בננות
    • 3 ביצים
    • חצי כוס קמח תפוחי אדמה
    • 1 א. אפיה
    • חצי כוס סוכר
    • 3 כפות שמן
    • כוס מים או חלב
    • חופן שוקולד צ'יפס/ פירות לבחירה

    אופן ההכנה:

    הכנת הבסיס: בקערה רחבה, מועכים את הבננות בעזרת מזלג עד לקבלת מחית אחידה ככל הניתן.

    ערבוב המרכיבים: מוסיפים את שאר המרכיבים לקערה לפי סדר הופעתם. חשוב לטרוף היטב לאחר הוספת כל מרכיב, עד שמתקבלת בלילה חלקה, אחידה וללא גושים.

    הטיגון: מחממים מחבת נון-סטיק על להבה בינונית ומשמנים אותה במעט שמן. יוצקים מהבלילה למחבת (כמות של כף גדושה לכל פנקייק) ומטגנים משני הצדדים עד להזהבה יפה.

    ההגשה: מגישים חם לצד זילוף נדיב של מייפל, פרוסות בננה טריות או כל פרי אחר שאוהבים.

    בתאבון!

    פסח כשר ושמח!

    תוכן שאסור לפספס:

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בקינוחים:

