300 ג׳ עוגיות לוטוס ביסקוף

150 ג׳ חמאה מומסת

1 כף ממרח לוטוס ביסקוף

לקרם:

500 מ"ל שמנת מתוקה

400 ג׳ שמנת חמוצה

100 ג׳ אבקת סוכר

2 כפות פודינג וניל

קינוח כוסות לוטוס ומסקרפונה

אופן ההכנה:

1. מכינים את תשתית העוגה:

טוחנים את עוגיות הלוטוס במעבד מזון עד לקבלת פירורים דקים.

בקערה, מערבבים את פירורי העוגיות עם החמאה המומסת וממרח הלוטוס עד שכל הפירורים מצופים היטב.

מרפדים תבנית (קוטר 22 או 24 ס"מ) בנייר אפייה בתחתית ובדפנות.

מעבירים 3/4 מכמות הפירורים לתבנית, מהדקים היטב לבסיס ליצירת שכבה אחידה, ומעבירים למקפיא לכמה דקות בזמן הכנת הקרם. את יתרת הפירורים שומרים בצד.

2. מקציפים את הקרם:

בקערת המיקסר, מקציפים את השמנת המתוקה יחד עם אבקת הסוכר ופודינג הווניל. מתחילים במהירות נמוכה ועולים לבינונית, עד לקבלת קצפת יציבה אך לא נוקשה מדי.

מוסיפים לקערה את השמנת החמוצה ומקפלים בעדינות בעזרת מרית, עד לקבלת קרם חלק ואחיד.

3. הרכבה וצינון:

יוצקים את הקרם מעל בסיס העוגיות שהתקשה ומיישרים את פני השטח בעזרת מרית או גב של כף.

מפזרים את פירורי הלוטוס ששמרנו בצד בצורה אחידה מעל הקרם.

עוטפים את התבנית בניילון נצמד ומכניסים למקרר ל-8 שעות לפחות (מומלץ ללילה שלם) להתייצבות מלאה.

בתאבון!

חג שבועות שמח!

