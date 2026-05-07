כיכר השבת
שילוב טעמים נדיר

ביס של עננים וקרמל: עוגת הלוטוס המושלמת של אושרית אברגיל לשבועות

יש שילובים שהם פשוט קונצנזוס, והעוגה הזו של אושרית אברגיל בתכנית מבשלים בכיכר היא ההוכחה לכך. היא לא דורשת אפייה, היא מבוססת על טעמי הקרמל העמוקים של הלוטוס, ויש לה מרקם של ענני שמנת שפשוט נמסים בפה. בסרטון שלפניכם אושרית מראה איך בכמה דקות של עבודה ובמינימום כלים, בונים עוגה חגיגית לשבועות ששמה את ממרח הלוטוס האהוב במרכז הבמה. רשמו לעצמכם: הבסיס קראנצ'י, הקרם עשיר, והפירורים מעל הם בדיוק מה שהאורחים שלכם יחפשו בכל ביס (אוכל ומתכונים)

אא
מקודם |
עוגת הלוטוס המושלמת של אושרית אברגיל לשבועות
עוגת הלוטוס המושלמת של אושרית אברגיל לשבועות| צילום: צילום: באדיבות המצלם

לבסיס ולטופ:

  • 300 ג׳ עוגיות לוטוס ביסקוף
  • 150 ג׳ חמאה מומסת
  • 1 כף ממרח לוטוס ביסקוף

לקרם:

  • 500 מ"ל שמנת מתוקה
  • 400 ג׳ שמנת חמוצה
  • 100 ג׳ אבקת סוכר
  • 2 כפות פודינג וניל

אופן ההכנה:

1. מכינים את תשתית העוגה:

טוחנים את עוגיות הלוטוס במעבד מזון עד לקבלת פירורים דקים.

בקערה, מערבבים את פירורי העוגיות עם החמאה המומסת וממרח הלוטוס עד שכל הפירורים מצופים היטב.

מרפדים תבנית (קוטר 22 או 24 ס"מ) בנייר אפייה בתחתית ובדפנות.

מעבירים 3/4 מכמות הפירורים לתבנית, מהדקים היטב לבסיס ליצירת שכבה אחידה, ומעבירים למקפיא לכמה דקות בזמן הכנת הקרם. את יתרת הפירורים שומרים בצד.

2. מקציפים את הקרם:

בקערת המיקסר, מקציפים את השמנת המתוקה יחד עם אבקת הסוכר ופודינג הווניל. מתחילים במהירות נמוכה ועולים לבינונית, עד לקבלת קצפת יציבה אך לא נוקשה מדי.

מוסיפים לקערה את השמנת החמוצה ומקפלים בעדינות בעזרת מרית, עד לקבלת קרם חלק ואחיד.

3. הרכבה וצינון:

יוצקים את הקרם מעל בסיס העוגיות שהתקשה ומיישרים את פני השטח בעזרת מרית או גב של כף.

מפזרים את פירורי הלוטוס ששמרנו בצד בצורה אחידה מעל הקרם.

עוטפים את התבנית בניילון נצמד ומכניסים למקרר ל-8 שעות לפחות (מומלץ ללילה שלם) להתייצבות מלאה.

בתאבון!

חג שבועות שמח!

אהבתם? שתפו בתגובות!

עוגת גבינהכיכר בשיתוף לוטוסעוגת לוטוסעוגה חלבית
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחלבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר