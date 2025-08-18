כיכר השבת
המתכון שכולם חייבים: עוגת גבינה נימוחה עם בצק פריך - ללא מיקסר!

מי היה מאמין שעוגת גבינה כל כך יפה ומגרה יכולה להיות גם כל כך פשוטה? בלי מיקסר, בלי בלגן - רק ערבוב קליל בקערה, ויוצאת לכם עוגה קרמית, נימוחה וריחנית, שנחתכת לריבועים מושלמים. עוגה מושלמת לשבת, לאירוח ולכל רגע שתרצו להרשים בלי מאמץ

בלי טרחה, בלי בלגן: עוגת גבינה קרמית שמתערבבת בכף אחת (צילום: בא)
סועדים12
זמן הכנה65 דק'
רמת קושיקל
חלבי

מצרכים

    לבצק:

    • 3 כוסות קמח
    • 1 חבילת אבקת אפייה
    • 1 כוס סוכר
    • 1 ביצה
    • 1 חבילת סוכר וניל
    • ¾ כוס שמן

    למלית:

    • 750 גרם גבינה לבנה
    • 1 שמנת חמוצה
    • 3 ביצים
    • ⅓ כוס חלב
    • 2 חבילות סוכר וניל
    • 1 כוס סוכר
    • 3 כפות קמח

    אופן ההכנה

    מכינים את הבצק:

    מערבבים בקערה את כל חומרי הבצק עד לקבלת תערובת אחידה (אין צורך במיקסר).

    שוטחים ⅔ מהבצק בתבנית בינונית משומנת ושומרים את השליש הנותר לציפוי.

    מכינים את המלית:

    מערבבים בקערה את כל חומרי המלית עד שהתערובת חלקה.

    יוצקים את המלית על הבצק שבתבנית.

    השלמת ההרכבה:

    מפזרים את ⅓ הבצק הנותר מעל המלית.

    אפייה:

    מחממים תנור מראש.

    אופים תחילה 10 דקות בחום של 160 מעלות, ואז מעלים ל־180 מעלות ואופים עוד 40 דקות.

    יוצאת עוגת גבינה עם תחתית וציפוי פריך, קרמית מבפנים - פשוט חלום!

    אהבתם? שתפו בתגובות!

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (100%)

    לא (0%)

