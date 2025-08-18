סועדים12
זמן הכנה65 דק'
רמת קושיקל
חלבי
מצרכים
לבצק:
- 3 כוסות קמח
- 1 חבילת אבקת אפייה
- 1 כוס סוכר
- 1 ביצה
- 1 חבילת סוכר וניל
- ¾ כוס שמן
למלית:
- 750 גרם גבינה לבנה
- 1 שמנת חמוצה
- 3 ביצים
- ⅓ כוס חלב
- 2 חבילות סוכר וניל
- 1 כוס סוכר
- 3 כפות קמח
אופן ההכנה
מכינים את הבצק:
מערבבים בקערה את כל חומרי הבצק עד לקבלת תערובת אחידה (אין צורך במיקסר).
שוטחים ⅔ מהבצק בתבנית בינונית משומנת ושומרים את השליש הנותר לציפוי.
מכינים את המלית:
מערבבים בקערה את כל חומרי המלית עד שהתערובת חלקה.
יוצקים את המלית על הבצק שבתבנית.
השלמת ההרכבה:
מפזרים את ⅓ הבצק הנותר מעל המלית.
אפייה:
מחממים תנור מראש.
אופים תחילה 10 דקות בחום של 160 מעלות, ואז מעלים ל־180 מעלות ואופים עוד 40 דקות.
יוצאת עוגת גבינה עם תחתית וציפוי פריך, קרמית מבפנים - פשוט חלום!
אהבתם? שתפו בתגובות!
0 תגובות