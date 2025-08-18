קלה במיוחד המתכון שכולם חייבים: עוגת גבינה נימוחה עם בצק פריך - ללא מיקסר! מי היה מאמין שעוגת גבינה כל כך יפה ומגרה יכולה להיות גם כל כך פשוטה? בלי מיקסר, בלי בלגן - רק ערבוב קליל בקערה, ויוצאת לכם עוגה קרמית, נימוחה וריחנית, שנחתכת לריבועים מושלמים. עוגה מושלמת לשבת, לאירוח ולכל רגע שתרצו להרשים בלי מאמץ (אוכל ומתכונים)

כא כיכר אוכל כיכר השבת | 16:15