4 כוסות חלב (960 מ"ל)

1 מקל וניל (חצוי ומרוקן) או כפית מחית וניל איכותית

1 כוס סוכר

6 כפות קורנפלור (60 גרם)

חצי כפית מלח

8 חלמונים מביצים גדולות (קרים מהמקרר)

שליש כוס חמאת בוטנים חלקה (85 גרם)

להרכבת המנה:

1 חבילה גדולה של ביסקוויטים

5 בננות בינוניות, בשלות ופרוסות

2 מיכלים שמנת להקצפה (500 מ"ל)

1 כף אבקת סוכר

קמצוץ מלח

הוראות הכנה: צעד אחר צעד

1. הכנת בסיס הקרם

בסיר בינוני, חממו את החלב עם הוניל (המקל והזרעים) עד לסף רתיחה. ברגע שמתחילות בועות קטנות בצדדים, כבו את האש, כסו את הסיר והניחו לו "לנוח" במשך 30 דקות כדי לספוג את הטעמים. לאחר מכן, הוציאו את מקל הוניל.

2. טריפת החלמונים

בזמן שהחלב נח, ערבבו בקערה נפרדת את הסוכר, הקורנפלור והמלח. הוסיפו את החלמונים וטרפו היטב במשך דקה עד לקבלת תערובת בהירה וחלקלקה.

3. איחוד הכוחות (השוואת טמפרטורות)

שפכו בזרם דק מאוד ובהדרגה את החלב החמים לתוך תערובת החלמונים, תוך כדי טריפה מתמדת (כדי שהביצים לא יהפכו לחביתה!). החזירו את כל התערובת לסיר.

4. בישול עד הסמכה

בשלו על להבה בינונית תוך טריפה נמרצת במשך כ-5 דקות, עד שהקרם מסמיך מאוד ומתחיל לבעבע. כשהוא מבעבע, המשיכו לטרוף עוד דקה אחת בדיוק והסירו מהאש.

5. הטאץ' של חמאת הבוטנים

הוסיפו לקרם החם את חמאת בוטנים וערבבו עד שהיא נטמעת לחלוטין. מומלץ להעביר את הקרם דרך מסננת דקה לקבלת מרקם משי. כסו את פני הקרם בניילון נצמד (ממש על הקרם, כדי שלא ייווצר קרום) והכניסו למקרר לשעתיים לפחות.

6. הרכבת השכבות והסוד למראה המושלם

כאן נכנס הסוד המקצועי: כדי לקבל עוגת פודינג גבוהה עם שכבות גלויות ומרשימות, אנו ממליצים להשתמש בתבנית עגולה בעלת קפיץ (מסגרת מתפרקת).

רפדו את תחתית התבנית ואת הדפנות בנייר אפייה (זה יעזור לשחרר את העוגה בקלות).

התחילו במלאכת המחשבת:

שכבה של קרם חמאת בוטנים בתחתית.

מעליה שכבת ביסקוויטים (אין צורך להרטיב אותם, הם יתרככו מהקרם).

מעל שכבת פרוסות בננה.

חזרו על הפעולה עד שיש לכם כ-4 שכבות יפות. מסיימים בשכבת קרם.

7. סבלנות היא שם המשחק

כסו את התבנית בניילון נצמד והכניסו למקרר ל-8 שעות לפחות (ועד 24 שעות). זה הזמן שבו הביסקוויטים הופכים לעוגה והטעמים מתאחדים.

8. ההגשה וה"חשיפה"

לפני ההגשה, פתחו בזהירות את הקפיץ של התבנית והסירו את המסגרת. כעת יתגלו השכבות היפהפיות שלכם.

הקציפו את השמנת המתוקה עם אבקת הסוכר והמלח לקצפת יציבה. מרחו מעל הפודינג, קשטו בפירורי ביסקוויטים או זילוף חמאת בוטנים חמה - ותתכוננו למחיאות כפיים.

בתאבון!

