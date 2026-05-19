המתכון שישגע את האורחים: סלט שבועות מרשים ועסיסי ב-5 דקות

הוראות ההכנה

הכנות ראשונות: מחממים תנור חלבי לטמפרטורה של 180°C ומרפדים תבנית אפייה גדולה בנייר אפייה.

חריצת הגבינה: פותחים את אריזת הגבינה. בעזרת סכין חדה, מסמנים על החלק העליון שלה פסים אלכסוניים לאורך ולרוחב (צורת שתי וערב באלכסון) כדי לאפשר לטעמים לחדור פנימה.

תיבול בסיסי: מניחים את הגבינה במרכז התבנית, ויוצקים מעליה את הדבש (או הסילאן) ומעט פלפל שחור גרוס.

סידור הירקות: חוצים את עגבניות השרי הצבעוניות ומסדרים אותן סביב הגבינה.

תיבול ואפייה: מפזרים על העגבניות את שמן הזית, פרוסות השום, מלח ופלפל. מכניסים לתנור למשך כ-20 דקות, או עד שהגבינה מתרככת לחלוטין והעגבניות מזהיבות ומגירות נוזלים.

הגשה חגיגית: מוציאים מהתנור, מעבירים בזהירות את הגבינה המומסת למרכז כלי הגשה שטוח ומרשים, ומסדרים סביבה את העגבניות הצלויות. מפזרים מעל הכל את זיתי הקלמטה הקצוצים והבצל הירוק, ומגישים מיד כשהמנה חמה ומבעבעת לצד קרקרים או לחם אוורירי.

