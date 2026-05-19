המתכון שישגע את האורחים: סלט שבועות מרשים ועסיסי ב-5 דקות

שולחן החג של שבועות נוטה להפוך מהר מאוד למפגן כבד של פשטידות קצפת, פסטות מוקרמות ועוגות גבינה שמצריכות משכנתה קלורית. אם אתם מחפשים את המנה שתביא לשולחן צבע, רעננות ורושם מטורף בלי לעבוד קשה - הגעתם למקום הנכון. השילוב בין גבינה חמה ונמסה לעגבניות שרי צלויות ומתקתקות מייצר ביס מושלם, עשיר ויפהפה, שמוכיח שלא צריך להסתבך כדי להגיש מנת שף בריאה ומאוזנת יותר שתגרום לכולם לבקש את המתכון (אוכל ומתכון)

שילוב בין גבינה חמה ונמסה לעגבניות שרי צלויות ומתקתקות מייצר ביס מושלם (צילום: טלי בר)
סועדים4
זמן הכנה20 דק'
רמת קושיקל
חלבי

מצרכים

    • 1 יחידה גבינת ברי / קממבר / חלומי (לפי טעמכם האישי)
    • 2 כוסות עגבניות שרי צבעוניות
    • 3 שיני שום, פרוסות דק
    • 2 גבעולי בצל ירוק, קצוצים
    • 1 חופן זיתי קלמטה שחורים, מגולענים וקצוצים גס
    • 3 כפות שמן זית איכותי
    • 1 כף דבש או סילאן
    • מלח
    • פלפל שחור גרוס

    הוראות ההכנה

    הכנות ראשונות: מחממים תנור חלבי לטמפרטורה של 180°C ומרפדים תבנית אפייה גדולה בנייר אפייה.

    חריצת הגבינה: פותחים את אריזת הגבינה. בעזרת סכין חדה, מסמנים על החלק העליון שלה פסים אלכסוניים לאורך ולרוחב (צורת שתי וערב באלכסון) כדי לאפשר לטעמים לחדור פנימה.

    תיבול בסיסי: מניחים את הגבינה במרכז התבנית, ויוצקים מעליה את הדבש (או הסילאן) ומעט פלפל שחור גרוס.

    סידור הירקות: חוצים את עגבניות השרי הצבעוניות ומסדרים אותן סביב הגבינה.

    תיבול ואפייה: מפזרים על העגבניות את שמן הזית, פרוסות השום, מלח ופלפל. מכניסים לתנור למשך כ-20 דקות, או עד שהגבינה מתרככת לחלוטין והעגבניות מזהיבות ומגירות נוזלים.

    הגשה חגיגית: מוציאים מהתנור, מעבירים בזהירות את הגבינה המומסת למרכז כלי הגשה שטוח ומרשים, ומסדרים סביבה את העגבניות הצלויות. מפזרים מעל הכל את זיתי הקלמטה הקצוצים והבצל הירוק, ומגישים מיד כשהמנה חמה ומבעבעת לצד קרקרים או לחם אוורירי.

    הסלט ייגמר במהירות שלא תחלמו!

