לירקות הצלויים:

1 בטטה גדולה, קלופה וחתוכה לקוביות גדולות

1 שקית שעועית ירוקה טרייה (לחתוך לחצי אם הן ארוכות)

1-2 סלסלות פטריות טריות

שמן זית איכותי

תבלינים: מלח, פלפל שחור, אבקת שום

ל"צ'יפס" הפסטו:

1 תחתית פיצה מוכנה (קנויה)

1 כוס ממרח פסטו איכותי

לבסיס הסלט והתוספות:

1 שקית עלי בייבי/מיקס חסות

1 כוס עדשים ירוקות (מבושלות לפי הוראות היצרן)

1 כוס פקאן סיני (מסוכר)

גבינת פרמזן איכותית, מגולפת לשבבים

לרוטב ויניגרט בלסמי מתקתק:

4 כפות שמן זית

4 כפות חומץ בלסמי

2 כפות מייפל או דבש

4 כפיות חרדל דיז'ון

3 שיני שום כתושות

מלח ופלפל לפי הטעם

הוראות הכנה:

שלב 1: קולינריה בתנור (הירקות)

מחממים תנור ל-180 מעלות ומרפדים תבניות בנייר אפייה. נצלה את הירקות בנפרד (ניתן להשתמש באותה תבנית בסבבים):

הבטטות: מפזרים את הקוביות, מזלפים שמן זית ומלח. צולים כ-30 דקות עד לריכוך והזהבה יפה.

השעועית הירוקה: מזלפים שמן ומלח, צולים כ-15 דקות עד שהיא מתרככת אך נשארת מעט פריכה.

הפטריות: מתבלים בשמן זית ואבקת שום, צולים כ-10 דקות עד שהן רכות ושחומות.

שלב 2: ה"קראנץ'" המנצח

מניחים את תחתית הפיצה על תבנית, מורחים עליה שכבה נדיבה של פסטו ואופים לפי הוראות היצרן עד שהיא הופכת קריספית. מוציאים מהתנור וחותכים למשולשים קטנים או "צ'יפסים".

שלב 3: הרוטב

מכניסים את כל מרכיבי הויניגרט לצנצנת, סוגרים היטב ומשקשקים עד לקבלת מרקם אחיד. שומרים בקירור עד להגשה.

שלב 4: ההגשה (הכי חשוב!)

בתחתית קערת הגשה גדולה או צלחת שטוחה ומרשימה, מניחים את צ'יפס הפסטו. מעליהם מסדרים את עלי הבייבי, העדשים המבושלות והירקות הצלויים (בטטה, שעועית ופטריות).

לפני ההגשה, מזלפים את הרוטב בנדיבות ומפזרים מעל את הפקאן הסיני ושבבי הפרמזן.

בתאבון!

