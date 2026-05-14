המצרכים:
לתחתית
- 240 מ"ל משקה חלב בטעם כדורי שוקולד - טרה
- 60 ג' חמאה מומסת – טרה
- 200 ג' שוקולד מריר
- 250 ג' ביסקוויטים טחונים
לכדורי שוקולד
- 300 מ"ל משקה חלב בטעם כדורי שוקולד - טרה
- 60 ג' חמאה - טרה
- 500 ג' ביסקוויטים מרוסקים גס
- 100 ג' שוקולד מריר
- 5 כפות קקאו
- 2 כפיות תמצית וניל
- סוכריות צבעוניות לקישוט
לקרם
- 120 מ"ל משקה חלב בטעם כדורי שוקולד - טרה
- 250 ג' מסקרפונה 38% - טרה
- 250 ג' גבינה במרקם שמנת 5% - טרה
- 500 מ"ל שמנת מתוקה 32% - טרה
- 80 ג' אינסטנט פודינג וניל
- 2 כפיות תמצית וניל
- קורט מלח
אופן ההכנה:
התחתית
ממיסים את השוקולד יחד עם החמאה, שופכים מעל הביסקוויטים ומוסיפים את המשקה חלב בטעם כדורי שוקולד, מערבבים לתערובת לחה, מהדקים לתבנית בקוטר 24 ס"מ ומכניסים למקרר להתייצבות.
כדורי השוקולד
ממיסים את השוקולד ומערבבים את כל המרכיבים לתערובת אחידה.
מקררים כ-30-40 דקות, יוצרים כדורים קטנים, מגלגלים בסוכריות הקישוט ושומרים בצד.
הקרם
מקציפים את השמנת עם האינסטנט פודינג וניל לקצף יציב ורך.
מוסיפים את שאר המרכיבים ומערבבים לקרם חלק ואחיד.
הרכבה
יוצקים את הקרם על התחתית ומקררים לילה שלם עד להתייצבות מלאה.
מסדרים מעל את כדורי השוקולד ומגישים.
חג שמח!
