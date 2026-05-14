כיכר השבת
שבועות מרגש

גם כדורים וגם עוגה מושלמת: עוגת מסקרפונה כדורי שוקולד ללא אפייה 

בעוגה הזו מקבלים גם וגם, שילוב מושלם בין מסקרפונה במרקם עשיר לכדורי שוקולד אהובים, בלי אפייה ועם טעם שקשה לעמוד בפניו. ויש גם מרכיב אחד קטן, מפתיע במיוחד, משקה חלב בטעם כדורי שוקולד, ללא תוספת סוכר, שמקפיץ את כל העסק שלב אחד קדימה… רק קחו בחשבון, יהיה לכם קשה לא לטעום ממנו כבר תוך כדי ההכנה (אוכל ומתכונים)

גם כדורים וגם עוגה: עוגת מסקרפונה כדורי שוקולד ללא אפייה

המצרכים:

לתחתית

  • 240 מ"ל משקה חלב בטעם כדורי שוקולד - טרה
  • 60 ג' חמאה מומסת – טרה
  • 200 ג' שוקולד מריר
  • 250 ג' ביסקוויטים טחונים

לכדורי שוקולד

  • 300 מ"ל משקה חלב בטעם כדורי שוקולד - טרה
  • 60 ג' חמאה - טרה
  • 500 ג' ביסקוויטים מרוסקים גס
  • 100 ג' שוקולד מריר
  • 5 כפות קקאו
  • 2 כפיות תמצית וניל
  • סוכריות צבעוניות לקישוט

לקרם

  • 120 מ"ל משקה חלב בטעם כדורי שוקולד - טרה
  • 250 ג' מסקרפונה 38% - טרה
  • 250 ג' גבינה במרקם שמנת 5% - טרה
  • 500 מ"ל שמנת מתוקה 32% - טרה
  • 80 ג' אינסטנט פודינג וניל
  • 2 כפיות תמצית וניל
  • קורט מלח

אופן ההכנה:

התחתית

ממיסים את השוקולד יחד עם החמאה, שופכים מעל הביסקוויטים ומוסיפים את המשקה חלב בטעם כדורי שוקולד, מערבבים לתערובת לחה, מהדקים לתבנית בקוטר 24 ס"מ ומכניסים למקרר להתייצבות.

כדורי השוקולד

ממיסים את השוקולד ומערבבים את כל המרכיבים לתערובת אחידה.

מקררים כ-30-40 דקות, יוצרים כדורים קטנים, מגלגלים בסוכריות הקישוט ושומרים בצד.

הקרם

מקציפים את השמנת עם האינסטנט פודינג וניל לקצף יציב ורך.

מוסיפים את שאר המרכיבים ומערבבים לקרם חלק ואחיד.

הרכבה

יוצקים את הקרם על התחתית ומקררים לילה שלם עד להתייצבות מלאה.

מסדרים מעל את כדורי השוקולד ומגישים.

חג שמח!

חדש בטרה: משקה חלב בטעם כדורי שוקולד, טעם שוקולדי עשיר ואהוב, ללא תוספת סוכר ובהשגחת בד"ץ העדה החרדית.

עוגת גבינהחלביכדורי שוקולדטרה
