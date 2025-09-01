שכבות חלמיות כוסיות חלבי מושלמות: השילוב הפריך - רך שכולם מדברים עליו! הכירו את הסוד הקטן של קינוח חלבי מושלם: שכבות פריכות ומוס רך, קרמל זוהר ואגוזים קצוצים - ביתי, קל להכנה, ומראה יוקרתי שכל עין לא יכולה להתעלם ממנו. כל ביס כאן הוא חגיגה של מרקמים וטעמים - כך שתהיו בטוחים שכולם ישאלו “איפה קנית את זה?” (אוכל ומתכונים)

כא כיכר אוכל כיכר השבת | 11:52