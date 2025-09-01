כיכר השבת
שכבות חלמיות

כוסיות חלבי מושלמות: השילוב הפריך - רך שכולם מדברים עליו!

הכירו את הסוד הקטן של קינוח חלבי מושלם: שכבות פריכות ומוס רך, קרמל זוהר ואגוזים קצוצים - ביתי, קל להכנה, ומראה יוקרתי שכל עין לא יכולה להתעלם ממנו. כל ביס כאן הוא חגיגה של מרקמים וטעמים - כך שתהיו בטוחים שכולם ישאלו "איפה קנית את זה?"

כוסיות חלבי מושלמות: השילוב הפריך - רך שכולם מדברים עליו! (צילום: כיכר אוכל)
מנות/יחידות6
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
חלבי

מצרכים

    שכבה פריכה

    • 100 גרם ביסקוויטים פריכים
    • 30 גרם אגוזי מלך או פקאן קצוצים גס
    • 2 כפות חמאה מומסת
    • 1 כף סוכר חום

    שכבת מוס קלילה

    • 200 מ"ל שמנת מתוקה להקצפה
    • 150 גרם גבינת מסקרפונה או גבינת שמנת
    • 2 כפות אבקת סוכר
    • 1 כפית תמצית וניל

    שכבת ציפוי

    3 כפות ריבת חלב

    אגוזים קצוצים לפיזור

    לקישוט- פרי טרי לפי הטעם או שוקולד מגורד

    אופן ההכנה:

    הכנת השכבה הקראנצ’ית:

    טחנו את הביסקוויטים בפולסים קצרים למרקם גס (לא לפירור אבקה).

    ערבבו בקערה עם אגוזים, חמאה מומסת וסוכר חום.

    חלקו את התערובת לתחתית 6 כוסיות ולחצו מעט ליצירת שכבה אחידה.

    הכנת מוס קל:

    הקציפו את השמנת המתוקה עד לקבלת קצף יציב.

    בקערה נפרדת ערבבו גבינת מסקרפונה, סוכר ווניל עד לקבלת מרקם חלק.

    קפלו בעדינות את הקצף לתערובת הגבינה עד שהכל אחיד.

    חלקו את המוס מעל שכבת הביסקוויטים בכוסיות.

    מומלץ להקפיא את הכוסיות למשך שעה, לפני מריחת הציפוי, ליצירת שכבות אסטטיות.

    שכבת הציפוי:

    מזגו מעל כל כוסית 1/2 כף ריבת חלב.

    פזרו אגוזים קצוצים מעל ריבת החלב.

    קישוט סופי:

    הוסיפו פירות טריים או שוקולד מגורר מעל.

    קירור והגשה:

    הכניסו למקרר לשעה לפחות לפני ההגשה.

    כדאי להכין יום מראש – השכבות יתייצבו והטעמים יתמזגו.

    בתאבון!

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

