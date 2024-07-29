בימים שבהם המציאות בחוץ לא פשוטה והילדים נמצאים איתנו בבית, המטבח הופך לאי של שפיות, נחמה וריח של בית. אין דרך טובה יותר להפיג את המתח מאשר להתלכלך קצת בקמח, לצחוק יחד וליצור זיכרונות מתוקים שמרגיעים את הלב. המתכון הזה הוא בדיוק מה שאתם צריכים עכשיו: פעילות משפחתית מגבשת, ללא צורך באפייה או בביצים, שמתחילה בקערה אחת ומסתיימת בכדורי "בצק עוגיות" קרירים, קראנצ'יים ומושחתים במיוחד. זה הזמן להניח רגע לחדשות, לשלוף את הבייגלה והשוקולד, ולהתפנק יחד ברגע של נחת טעימה שכולם - מקטן ועד גדול - פשוט הולכים לטרוף (אוכל ומתכונים)
במקום לשמוע שוב ושוב את המשפט: "משעמם לי", עשו טובה לעצמכם ולילדים והפשילו שרוולים. אין כמו חוויה קולינרית משותפת עם הילדים. השוקולד משפריץ בכל פינה, האצבעות מתלכלכות, אבל כולם שמחים ומלאי סיפוק • התנסו במתכון האהוב על כל הילדים- כדורי שוקולד (אוכל ומתכונים, מאמע)
לפעמים, אין צורך להכביר במילים, כי כל אחת מהן רק תהרוס. אבל הנה הסבר קצר, על קצה המזלג, במה מדובר: כדורים מענגים שמכילים שילוב של שוקולד לבן בשתי וריאציות, שבבי גביעי גלידה פריכים והפתעה בדמות פיסטוק שלם בפנים. ראו הוזהרתם: טמון פה פוטנציאל התמכרות (מתכונים, אוכל)
הבריגדיירו הוא מעדן מסורתי שמגיע מריו דה ז'נרו - כדור שוקולד שנוצר בשנות ה-40 של המאה ה-20 ונקרא בהמשך על שמו של איש הצבא והפוליטיקאי שרץ לנשיאות, אדוארדו גומס. משמעותה של המילה "בריגדייר" היא איש המפקד על חטיבות בצבא. אישה שתמכה במועמדותו של גומס יצרה את הקינוח הזה ככלי לקידומו וקראה לו "doce de brigadeiro", או "המתוק של בריגדייר". הוא הפסיד בבחירות, אך הפופולריות של הפינוק הלכה וגדלה (מתכונים, אוכל)
ילדים אוהבים במיוחד לאכול כדורי שוקולד, אבל אפילו יותר - להכין אותם. הנה מתכון בסיסי להכנת כדורי שוקולד בציפוי קוקוס שיכול להפוך בקלות לפעילות משותפת כיפית - אתם מרוויחים שעה של שקט וגם משהו מתוק וטעים ליד הקפה. תודו לנו אחר כך (מתכונים, אוכל)
כי אם השלג מסרב להגיע - אנחנו פשוט...נכין אותו! תעסוקה טעימה לכל המשפחה כשקר בחוץ ויש לנו יותר מדי זמן פנוי בתוך הבית: מתכון לטראפלס שוקולד לבן מצופים קוקוס או "כדורי שלג" • מדריך וידאו שלב אחרי שלב (מתכונים, אוכל)