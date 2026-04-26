הסוד למנה הכי יפה על השולחן: סטייק כרוב קראנצ'י ומשגע

מי היה מאמין שכרוב פשוט יכול לגנוב את ההצגה מכל המנות העיקריות על השולחן? הטריק הוא בחיתוך לרוחב שיוצר "סטייקים" יפהפיים, ובצלייה ארוכה שהופכת את הטעם שלו למתקתק ומקורמל להפליא. כשמוסיפים מעל את קראנץ' השקדים והסילאן, מקבלים מנה שלא רק נראית מיליון דולר, אלא גם נעלמת מהצלחת תוך דקות (אוכל ומתכונים)

סטייק כרוב קראנצ'י ומשגע (צילום: טלי בר)

הפטנט: צלייה כפולה ודיוק בחיתוך

הסוד להצלחה הוא לא לחתוך את הכרוב דק מדי – אנחנו רוצים פרוסות עבות ויציבות (בערך 2 ס"מ) כדי שהן לא יתפרקו באפייה. אנחנו מתחילים בצלייה של הכרוב לבד עם שמן זית כדי שיתרכך ויהפוך ל"חמאה", ורק ב-10 הדקות האחרונות מוסיפים את הציפוי של השקדים. זה מבטיח שהכרוב יהיה מוכן לחלוטין, אבל השקדים יישארו פריכים וזהובים ולא יישרפו.

סועדים5
זמן הכנה35 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 1 כרוב לבן בינוני, דחוס וטרי
    • 1/3 כוס שמן זית
    • מלח גס
    • פלפל שחור גרוס

    לציפוי הקראנץ':

    • 100 גרם שבבי שקדים מולבנים
    • 2 כפות שומשום
    • 1/2 כפית כמון (מוסיף עומק מטורף).

    לזילוף מעל:

    • 3 כפות סילאן איכותי
    • כף מיץ לימון טרי

    הוראות הכנה:

    הכנת ה"סטייקים": מחממים תנור ל-200 מעלות. מסירים את העלים החיצוניים של הכרוב ופורסים אותו לפרוסות רוחביות עבות (עיגולים) בעובי של כ-2 ס"מ.

    האפייה הראשונה: מניחים את פרוסות הכרוב על תבנית עם נייר אפייה. מברישים בנדיבות בשמן זית ומתבלים במלח ופלפל. מכסים בנייר אפייה נוסף (או נייר כסף) ואופים 20 דקות כדי שהכרוב יתרכך מבפנים.

    הקראנץ': מסירים את הכיסוי. מערבבים בקערה קטנה את השקדים, השומשום ומעט שמן זית. מפזרים את התערובת בצורה אחידה על כל פרוסת כרוב.

    השחמה וזילוף: מחזירים לתנור (בלי כיסוי) לעוד 10-15 דקות עד שהשקדים מזהיבים והכרוב מקבל קצוות שרופים ויפים.

    הגשה: מוציאים מהתנור, מסדרים את הפרוסות על צלחת הגשה שטוחה וגדולה. ממש לפני ההגשה, מזלפים את הסילאן והלימון בחוטים דקים מעל הכל.

    אזהרה קטנה למארחים:

    אל תנסו להזיז את פרוסות הכרוב יותר מדי כשהן חמות, הן נוטות להתפרק. השתמשו בתרווד רחב כדי להעביר אותן בעדינות לצלחת ההגשה. העיצוב בצלחת הוא חלק מהטעם - סדרו אותן בחפיפה קלה אחת על השניה למראה של מסעדת שף.

    מתכון לסלט כרובמתכון לפלחי כרוב בתנורטלי בר

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    1
    שום התייחסות להוראות שטיפת כרוב
    מוזר
    אמת..שלא לדבר על זה שכרוב (לשומרי מצוות ומדקדקי הלכה שקונים רק גוש קטיף ודומיו..) לא עולה 5 ש"ח...
    אא
    נניח שאתה מוכן להוציא על זה, אין דרך להכין את זה לפי הוראות השטיפה
    אם אתה לא רוצה לאכול חרקים

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בסלטים לשבת:

