הסוד למנה הכי יפה על השולחן: סטייק כרוב קראנצ'י ומשגע

סטייק כרוב קראנצ'י ומשגע

הפטנט: צלייה כפולה ודיוק בחיתוך

הסוד להצלחה הוא לא לחתוך את הכרוב דק מדי – אנחנו רוצים פרוסות עבות ויציבות (בערך 2 ס"מ) כדי שהן לא יתפרקו באפייה. אנחנו מתחילים בצלייה של הכרוב לבד עם שמן זית כדי שיתרכך ויהפוך ל"חמאה", ורק ב-10 הדקות האחרונות מוסיפים את הציפוי של השקדים. זה מבטיח שהכרוב יהיה מוכן לחלוטין, אבל השקדים יישארו פריכים וזהובים ולא יישרפו.

סועדים 5 זמן הכנה35 דק' רמת קושיקל פרווה

מצרכים

1 כרוב לבן בינוני, דחוס וטרי

1/3 כוס שמן זית

מלח גס

פלפל שחור גרוס

לציפוי הקראנץ':

100 גרם שבבי שקדים מולבנים

2 כפות שומשום

1/2 כפית כמון (מוסיף עומק מטורף).

לזילוף מעל:

3 כפות סילאן איכותי

כף מיץ לימון טרי

הוראות הכנה:

הכנת ה"סטייקים": מחממים תנור ל-200 מעלות. מסירים את העלים החיצוניים של הכרוב ופורסים אותו לפרוסות רוחביות עבות (עיגולים) בעובי של כ-2 ס"מ.

האפייה הראשונה: מניחים את פרוסות הכרוב על תבנית עם נייר אפייה. מברישים בנדיבות בשמן זית ומתבלים במלח ופלפל. מכסים בנייר אפייה נוסף (או נייר כסף) ואופים 20 דקות כדי שהכרוב יתרכך מבפנים.

הקראנץ': מסירים את הכיסוי. מערבבים בקערה קטנה את השקדים, השומשום ומעט שמן זית. מפזרים את התערובת בצורה אחידה על כל פרוסת כרוב.

השחמה וזילוף: מחזירים לתנור (בלי כיסוי) לעוד 10-15 דקות עד שהשקדים מזהיבים והכרוב מקבל קצוות שרופים ויפים.

הגשה: מוציאים מהתנור, מסדרים את הפרוסות על צלחת הגשה שטוחה וגדולה. ממש לפני ההגשה, מזלפים את הסילאן והלימון בחוטים דקים מעל הכל.

אזהרה קטנה למארחים:

אל תנסו להזיז את פרוסות הכרוב יותר מדי כשהן חמות, הן נוטות להתפרק. השתמשו בתרווד רחב כדי להעביר אותן בעדינות לצלחת ההגשה. העיצוב בצלחת הוא חלק מהטעם - סדרו אותן בחפיפה קלה אחת על השניה למראה של מסעדת שף.

