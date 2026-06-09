בלי סוכר, מקסימום מחמאות: סלט שכבות קראנצ'י ב-10 דקות עבודה

לשכבות הסלט:

חסה: 1 שקית חסה חתוכה או קצוצה.

כרוב סגול או קולרבי: 1 כוס כרוב סגול קצוץ (או קולרבי אחד, קלוף ומגורר).

גזר: חצי כוס רצועות דקות או "סרטי" גזר.

עגבניות שרי: חצי כוס, חתוכות לחצי.

תוספת מתקתקה: חופן חמוציות ללא סוכר, צימוקים בהירים או דובדבנים מיובשים.

קראנץ' חובה: פקאן מסוכר (מסוכרזול ללא סוכר במידת הצורך).

לטופינג (לפני ההגשה): צ'יפס בטטה או קורטונים.

לרוטב השקדים והסילאן (מניב כ-2/3 כוס):

שקדים: המרכיב הסודי! רבע כוס שקדים מולבנים פרוסים, קצוצים.

שמן: שליש כוס שמן קנולה או שמן ניטרלי אחר.

רוטב סויה: 2 כפות.

שום: שן שום כתושה אחת (או קוביית שום קפוא).

סילאן טבעי: 2 כפות סילאן איכותי (ללא תוספת סוכר).

איך מכינים?

שלב 1: מכינים את רוטב הקסם

הכניסו את כל רכיבי הרוטב לתוך קערה בינונית ועמוקה.

בעזרת בלנדר מוט, טחנו את החומרים יחד.

חשוב מאוד: אל תטחנו למחית חלקה לגמרי! הרוטב צריך להישאר במרקם סמיך עם חתיכות קטנות ופריכות של שקדים. לחלופין, אפשר לתת כמה פולסים קצרים במעבד מזון.

שלב 2: מרכיבים את השכבות

בקערת הגשה שקופה וגדולה (כדי שיראו את כל היופי הזה), מתחילים להרכיב את השכבות:

שמים את החסה בתחתית.

מוסיפים את הכרוב הסגול (או הקולרבי) ומזלפים מעט מהרוטב.

ממשיכים עם הגזר, עגבניות השרי, הפירות היבשים והפקאנים.

מזלפים את יתרת הרוטב מלמעלה כדי שיחלחל בצורה אחידה בין כל השכבות.

ממש לפני ההגשה, מפזרים את צ'יפס הבטטה או הקרוטונים כדי שישמרו על פריכות מקסימלית.

הטיפים שישדרגו לכם את הסלט:

רוצים להכפיל כמויות? כשמכפילים את כמות הרוטב, מומלץ להשתמש ב-1/3 כוס שמן ו-1/3 כוס מים. הרוטב עדיין ייצא קרמי, עשיר ומדהים, אבל קצת קליל יותר.

חוק יבש: הסלט הזה אוהב ירקות יציבים. אל תתפתו להוסיף ירקות מלאי מים כמו מלפפונים, סלרי או פטריות, כדי שהסלט לא יהפוך לסמרטוטי.

שחקו עם זה: אתם לגמרי יכולים להתאים את הירקות למה שיש לכם במקרר, כל עוד אתם שומרים על חיתוך יפה וצבעוניות מגוונת!

בתיאבון!

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