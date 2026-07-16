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עשיר וחמאתי

חיתוכיות בלונדיז מושלמות: שוקולד צ'יפס או פיסטוק וחמוציות?

אם עדיין לא טעמתם בלונדיז, כנראה שתופתעו. הם נראים כמו בראוניז בהירים, אבל הטעם שלהם שונה לגמרי - עשיר, חמאתי, עם ניחוח קרמל עדין ומרקם לעיס שקשה להפסיק לאכול. הכי טוב? הכל נכנס לקערה אחת, בלי מיקסר ובלי להסתבך עם הקצפות (אוכל ומתכונים)

חיתוכיות בלונדיז מושלמות בקערה אחת: הלהיט האמריקאי כובש (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות18
זמן הכנה40 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה

מצרכים

    • תבנית: חד-פעמית מלבנית בינונית (כ-20×30 ס"מ)
    • 225 גרם חמאה / מחמאה
    • 300 גרם סוכר חום בהיר
    • 150 גרם סוכר לבן
    • 3 ביצים בגודל L
    • 1 כף תמצית וניל איכותית
    • 330 גרם קמח לבן
    • 1½ כפיות אבקת אפייה
    • ½ כפית מלח
    • 270 גרם שוקולד צ'יפס מריר או חלבי
    • לאוהבי אגוזים: ¾ כוס פקאן קצוץ גס (לא חובה)

    אופן ההכנה

    1. מחממים תנור ל-180 מעלות, חום עליון-תחתון.

    2. מרפדים תבנית חד-פעמית בינונית בנייר אפייה כך שיבלוט מעט מהצדדים - יהיה קל יותר להרים את הבלונדיז לאחר האפייה.

    3. ממיסים את החמאה/ מחמאה במיקרוגל או בסיר קטן ומצננים כ-5 דקות. היא צריכה להיות חמימה, לא רותחת.

    4. בקערה גדולה מערבבים את החמאה המומסת עם הסוכר החום והסוכר הלבן בעזרת מטרפה ידנית במשך כדקה, עד שהתערובת אחידה.

    5. מוסיפים את הביצים, אחת אחרי השנייה, ומערבבים היטב לאחר כל הוספה. מוסיפים את תמצית הווניל ומערבבים.

    6. מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה והמלח. מערבבים בעזרת מרית או כף עץ רק עד שלא נשארים סימני קמח. חשוב לא לערבב יותר מדי כדי לשמור על המרקם הרך.

    7. מקפלים פנימה את השוקולד צ'יפס ואת הפקאן, אם משתמשים.

    8. מעבירים את הבלילה לתבנית ומשטחים לשכבה אחידה.

    9. אופים 28-34 דקות. הבלונדיז מוכנים כשהשוליים זהובים והמרכז עדיין נראה מעט רך. קיסם שיינעץ במרכז צריך לצאת עם פירורים לחים - לא עם בלילה נוזלית, אבל גם לא יבש לגמרי.

    10. מצננים לפחות 30 דקות לפני החיתוך. בזמן הזה הבלונדיז מתייצבים ומקבלים את המרקם הלעיס שמאפיין אותם.

    טיפ להצלחה

    אל תאפו יותר מדי. אם תחכו שהמרכז יהיה יבש לחלוטין בתוך התנור, הבלונדיז יאבדו מהעסיסיות שלהם. עדיף להוציא אותם כשהמרכז עדיין מעט רך - החום שנותר בתבנית ישלים את האפייה.

    רוצים לשדרג?

    אפשר להחליף את השוקולד המריר בשוקולד לבן, להוסיף חמוציות מיובשות, פיסטוקים קצוצים או לפזר מעט מלח אטלנטי מעל לפני האפייה. השילוב של מתוק ומלוח מעניק עומק טעמים ומדגיש את הקרמליות הטבעית של הבלונדיז.

    בתאבון!

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