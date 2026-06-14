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האייס קפה שהפך לוויראלי: אף אחד לא מאמין כמה זה קל

מכורים לאייס קפה של הקיץ אבל נמאס לכם שההתמכרות הזו שוברת את הכיס? תנסו פעם אחת להכין לבד ותקבלו מתכון למרקם אוורירי וקרמי בדיוק כמו בבית קפה. זה הפינוק המרענן והמושלם לימים החמים, שגם הילדים פשוט יעופו עליו! (אוכל ומתכונים)

אייס קפה ביתי סמיך ואוורירי בכוס גבוהה, עם זילופי ריבת חלב (צילום: טלי בר)
סועדים1
זמן הכנה5 דק'
רמת קושיקל
חלבי

מצרכים

    • ל- 1 כוס גבוהה (כ-350-450 מ״ל)
    • 1 כוס קוביות קרח (או טוב יותר - קוביות קפה קפואות - הסבר בהמשך)
    • 1/2 כוס חלב קר (אפשר גם חלב שיבולת שועל / סויה)
    • 1 שוט אספרסו או 1/2 כוס קפה חזק מאוד קר קפה
    • 1–2 כפות ריבת חלב ריבת חלב
    • 1 כפית סוכר / לפי טעם
    • 1 חב' סוכר וניל

    הסוד למרקם של בית קפה (לא לדלג!):

    כדי להגיע למרקם קרמי ולא מימי, עושים טריק קטן:

    קוביות קפה קפואות:

    מכינים קפה חזק מראש.

    מקררים אותו לגמרי.

    מוזגים לתבנית קרח ומקפיאים לפחות 4–6 שעות.

    למה זה חשוב?

    כשמשתמשים בקוביות קפה במקום קרח רגיל:

    הטעם לא “נמהל”

    המשקה נהיה יותר חזק ועמוק.

    המרקם יוצא סמיך וקרמי כמו בבית קפה אמיתי.

    הוראות הכנה:

    מכניסים לבלנדר את קוביות הקרח (או קוביות הקפה הקפואות).

    מוסיפים חלב קר, קפה חזק וריבת חלב.

    אם רוצים - מוסיפים סוכר וניל.

    טוחנים 20–40 שניות עד שמתקבל מרקם חלק, מעט מוקצף וקרמי.

    טועמים ומתקנים מתיקות אם צריך.

    מזגגים ריבת חלב לתוך כוס גבוהה. מוזגים את האייס קפה לתוך הכוס. אפשר להוסיף מעל עוד פס ריבת חלב לקישוט.

    טיפ קטן שעושה הבדל גדול:

    אם רוצים מרקם עוד יותר “בית קפה”:

    לטחון קודם רק חלב + ריבת חלב 10 שניות

    ואז להוסיף את הקרח ולטחון שוב.

    זה מכניס אוויר לתערובת ויוצר קצף עדין מלמעלה.

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