ב-5 דקות בלבד האייס קפה שהפך לוויראלי: אף אחד לא מאמין כמה זה קל מכורים לאייס קפה של הקיץ אבל נמאס לכם שההתמכרות הזו שוברת את הכיס? תנסו פעם אחת להכין לבד ותקבלו מתכון למרקם אוורירי וקרמי בדיוק כמו בבית קפה. זה הפינוק המרענן והמושלם לימים החמים, שגם הילדים פשוט יעופו עליו! (אוכל ומתכונים)

טב טלי בר כיכר השבת | 12:38