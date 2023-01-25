מכורים לאייס קפה של הקיץ אבל נמאס לכם שההתמכרות הזו שוברת את הכיס?
תנסו פעם אחת להכין לבד ותקבלו מתכון למרקם אוורירי וקרמי בדיוק כמו בבית קפה.
זה הפינוק המרענן והמושלם לימים החמים, שגם הילדים פשוט יעופו עליו! (אוכל ומתכונים)
מבין כל המוצרים המשומרים הקיימים, חלב מרוכז ממותק הוא כנראה האהוב עלינו. זה בעצם חלב ללא מים ועם סוכר והוא הסוד להכין את הקפה הוייטנאמי הזה. זהו לא מתכון בעלמא, אלא יותר מדריך שתוכלו לשחק איתו בכמויות הקפה והחלב המרוכז, לפי טעמכם. מומלץ לבחור קפה שהוא די חזק, לאזן את המתיקות של החלב המרוכז. לא שותים קפה? החליפו אותו בתה שחור ואמרו שלום להצלה הקיצית החדשה שלכם (מתכונים, אוכל)
קנית לך בנונשלנטיות של תחילת שבוע 'אייס-קפה'עסיסי שירענן לך את הנשמה. לגמת להנאתך והופס.. תפיסת שכל עזה, קיפאון מצח, או ראש שעווה. איך שלא תכני את זה, זה פשוט כואב ומציק * אחת ולתמיד מדוע המוח שלנו קופא (מוות) כאשר אנחנו שותים משהו קר?
קיץ מרענן במיוחד ללקוחות לאומי המחזיקים בכרטיס TOP קארד, מבית לאומי קארד: קפה ומאפה במתנה ברשת אינגליש קייק, הכשרה למהדרין. ההטבה הינה אישית ובתוקף עד לתאריך י"ג אלול תשע"ו (16.9.16) או עד גמר המלאי (תיירות, אוכל)
ללא ספק, הקיץ כבר כאן. והנה אחת הדרכים היותר טעימות לקבל את פניו: מתכון לאייס קפה מוקה ביתי מתוק ומרענן תוך 5 דקות. זה מתכון לכוס אחת, אבל אל תדאגו רק לעצמכם - הכפילו כמויות ופנקו את כולם (מתכונים, אוכל)
המשקה הפופולרי "אייס קפה" של חברת "טרה" נעלם בימים האחרונים מהמדפים בצרכניות בכל רחבי הארץ - כך נודע ל"כיכר השבת". חובבי המשקה שצלצלו למוקד הצרכנים של "טרה" קיבלו אישור לידיעה. בשיחה שקיימנו היום עם מוקדנית בחברה, נאמר כי השיווק אכן הופסק, אך יוחזר כבר ביום שני הבא - יום העצמאות (צרכנות)