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לא תאמינו שאין פה מיקסר: עוגת האפרסקים הכי יפה וטעימה בקיץ

יש עוגות שמנסות להרשים עם קומות, קרמים וקישוטים. ויש את העוגה הזאת - בחושה, רכה, מלאה בפרוסות אפרסק עסיסיות, ונראית כאילו מישהו עמד עליה הרבה יותר זמן ממה שבאמת צריך. הסוד שלה פשוט: לא מקציפים, לא מפרידים ביצים ולא פותחים מיקסר. מערבבים בקערה, מסדרים שכבת אפרסקים באמצע, עוד שכבה יפה מלמעלה - והאפרסקים כבר עושים את כל העבודה (אוכל ומתכונים)

עוגת האפרסקים הכי יפה וטעימה בקיץ (צילום: טלי בר)
סועדים10
זמן הכנה60 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה

מצרכים

    תבנית: קפיצית בקוטר 23 ס"מ, או תבנית מרובעת בינונית.

    לעוגה:

    • 1 וחצי כוסות קמח לבן
    • 1 כפית אבקת אפייה
    • 1/4 כפית סודה לשתייה
    • 1/4 כפית מלח
    • 1/2 כוס שמן
    • 2/3 כוס סוכר
    • 2 ביצים גדולות
    • 3/4 כוס יוגורט יווני / יוגורט סמיך / שמנת חמוצה
    • 1 כפית תמצית וניל
    • 1/2 כפית תמצית שקדים - לא חובה, אבל מוסיף מאוד
    • 1 כף מיץ לימון
    • 1 כפית גרידת לימון

    לאפרסקים:

    • כ-3 אפרסקים טריים, פרוסים דק - בערך 2 כוסות
    • 1 כף סוכר
    • 1/2 כפית קינמון - לא חובה
    • אבקת סוכר להגשה - לא חובה

    אופן ההכנה

    מחממים תנור ל-177 מעלות ומשמנים היטב את התבנית.

    בקערה גדולה מערבבים קמח, אבקת אפייה, סודה לשתייה ומלח.

    בקערה נוספת טורפים ביד שמן, סוכר, ביצים, יוגורט, וניל, תמצית שקדים, מיץ לימון וגרידת לימון. אין צורך במיקסר - מטרפה רגילה מספיקה.

    שופכים את התערובת הרטובה לקערת היבשים ומערבבים רק עד שמתקבלת בלילה אחידה וסמיכה. חשוב לא לערבב יותר מדי, כדי שהעוגה תישאר רכה.

    בקערה קטנה מערבבים את פרוסות האפרסק עם כף סוכר. מחלקים את האפרסקים לשניים. לחצי אחד אפשר להוסיף קינמון - זו תהיה השכבה הפנימית של העוגה.

    יוצקים לתבנית חצי מכמות הבלילה ומשטחים בעדינות. מסדרים מעל את האפרסקים עם הקינמון. מכסים בשאר הבלילה, ומסדרים מעל את יתר פרוסות האפרסק בצורה יפה.

    אופים 50-55 דקות, עד שקיסם שננעץ במרכז יוצא יבש. אם החלק העליון משחים מהר מדי, מכסים ברפיון בנייר כסף אחרי כ-30 דקות אפייה.

    מצננים לפחות חצי שעה לפני החיתוך. לפני ההגשה אפשר לפזר מעט אבקת סוכר - אבל באמת שלא חייבים. העוגה יפה גם ככה.

    טיפ קטן שעושה הבדל

    בחרו אפרסקים בשלים אבל לא רכים מדי. אם הם רכים מאוד ומלאים נוזלים, העוגה עלולה לצאת כבדה מדי במרכז. אין חובה לקלף את האפרסקים - הקליפה מתרככת באפייה וגם מוסיפה מראה כפרי יפה.

    רוצים גרסה פרווה?

    אפשר להשתמש ביוגורט צמחי סמיך במקום יוגורט חלבי, ולהקפיד על שמן ניטרלי. הטעם יהיה מעט שונה, אבל העוגה עדיין תישאר רכה ועסיסית.

    עוגה מהירהאפרסקיםיוגורט יווניעוגת אפרסקיםטלי ברמתכונים ללא מיקסר

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