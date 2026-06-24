ערבבנו קורנפלקס עם שוקולד - והתוצאה חוסלה תוך דקות

מנות/יחידות20
זמן הכנה10 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה
מצרכים
- 300 גרם שוקולד חלב
- 100 גרם שוקולד מריר
- 3 כפות חמאת בוטנים
- 4 כוסות קורנפלקס
- קורט מלח
- חופן שוקולד צ'יפס או בוטנים קצוצים לקישוט
אופן ההכנה
ממיסים את השוקולד וחמאת הבוטנים בקערה המתאימה למיקרוגל.
מערבבים עד לקבלת תערובת חלקה ומבריקה.
מוסיפים קורט מלח.
שופכים פנימה את הקורנפלקס ומערבבים בעדינות כך שכל הפתיתים יצופו בשוקולד.
מעבירים לתבנית קטנה מרופדת בנייר אפייה.
משטחים בעזרת כף.
מפזרים מעל שוקולד צ'יפס או בוטנים קצוצים.
מקפיאים לשעה עד להתייצבות.
חותכים לקוביות.
בתאבון!
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