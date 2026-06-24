קראנצ'י וממכר ערבבנו קורנפלקס עם שוקולד - והתוצאה חוסלה תוך דקות כולם מכירים קורנפלקס לארוחת בוקר, אבל ברגע שהוא פוגש שוקולד מומס וחמאת בוטנים - מתקבל חטיף ממכר שקשה להפסיק לנשנש. החלק המפתיע? כל הסיפור לוקח פחות מ-10 דקות עבודה (אוכל ומתכונים)

טב טלי בר כיכר השבת | 14:33