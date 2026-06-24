כיכר השבת
קראנצ'י וממכר

ערבבנו קורנפלקס עם שוקולד - והתוצאה חוסלה תוך דקות

כולם מכירים קורנפלקס לארוחת בוקר, אבל ברגע שהוא פוגש שוקולד מומס וחמאת בוטנים - מתקבל חטיף ממכר שקשה להפסיק לנשנש. החלק המפתיע? כל הסיפור לוקח פחות מ-10 דקות עבודה (אוכל ומתכונים)

חטיף קורנפלקס קראנצ'י עם שוקולד מומס - 5 דקות עבודה ומתחסל בשניות (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות20
זמן הכנה10 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה

מצרכים

    • 300 גרם שוקולד חלב
    • 100 גרם שוקולד מריר
    • 3 כפות חמאת בוטנים
    • 4 כוסות קורנפלקס
    • קורט מלח
    • חופן שוקולד צ'יפס או בוטנים קצוצים לקישוט

    אופן ההכנה

    ממיסים את השוקולד וחמאת הבוטנים בקערה המתאימה למיקרוגל.

    מערבבים עד לקבלת תערובת חלקה ומבריקה.

    מוסיפים קורט מלח.

    שופכים פנימה את הקורנפלקס ומערבבים בעדינות כך שכל הפתיתים יצופו בשוקולד.

    מעבירים לתבנית קטנה מרופדת בנייר אפייה.

    משטחים בעזרת כף.

    מפזרים מעל שוקולד צ'יפס או בוטנים קצוצים.

    מקפיאים לשעה עד להתייצבות.

    חותכים לקוביות.

    בתאבון!

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    חמאת בוטניםחטיף שוקולדטלי ברחטיף קורנפלקס

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