מתוק, חריף ועסיסי: הסלמון שיגרום לכולם לבקש עוד

לסלמון

800 גרם פילה סלמון ללא עור

כף שמן זית

כפית פפריקה מתוקה

חצי כפית אבקת שום

חצי כפית מלח

מעט פלפל שחור

לזיגוג הדבש החריף

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4 כפות דבש

2 כפות רוטב סויה

כף וחצי רוטב צ'ילי חריף

כף מיץ לימון

2 שיני שום כתושות

כפית ג'ינג'ר טרי מגורר - לא חובה

חצי כפית שמן שומשום - לא חובה

אופן ההכנה

1. מחממים תנור ל-220 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

2. מייבשים היטב את הסלמון בנייר סופג וחותכים לקוביות בגודל של כ-3 ס"מ. חשוב שהקוביות יהיו בגודל דומה, כדי שייאפו באופן אחיד.

3. מניחים את קוביות הסלמון בקערה, מוסיפים שמן זית, פפריקה, אבקת שום, מלח ופלפל ומערבבים בעדינות.

4. מסדרים את הקוביות בתבנית בשכבה אחת, עם מעט רווח ביניהן. אופים במשך 6-7 דקות.

5. בינתיים מכינים את הזיגוג: מניחים בסיר קטן את הדבש, הסויה, הסריראצ'ה, מיץ הלימון, השום והג'ינג'ר. מבשלים על אש בינונית במשך 3-4 דקות, תוך כדי ערבוב, עד שהרוטב מסמיך מעט ונעשה מבריק.

6. שומרים בצד 2 כפות מהרוטב. יוצקים את יתר הרוטב על קוביות הסלמון והופכים אותן בעדינות כך שיצופו מכל הצדדים.

7. מחזירים לתנור לעוד 2-3 דקות. לקבלת קצוות שחומים ומקורמלים במיוחד, מעבירים את התנור למצב גריל בדקה האחרונה ומשגיחים היטב - הדבש נחרך במהירות.

8. מוציאים מהתנור ומברישים מיד ברוטב ששמרנו בצד. מפזרים שומשום ובצל ירוק ומגישים מעל אורז חם, לצד מלפפון פריך ואבוקדו.

הכנה בנינג'ה או באייר פרייר

מחממים ל-200 מעלות ומסדרים את קוביות הסלמון בשכבה אחת. צולים במשך 6-8 דקות, הופכים באמצע ומערבבים עם הזיגוג מיד לאחר ההוצאה. לקבלת מעטפת מקורמלת יותר, מחזירים למכשיר לעוד דקה אחת בלבד.

הטיפ שיעשה את ההבדל

אל תחתכו את הסלמון לקוביות קטנות מדי. קוביות גדולות מקבלות מעטפת שחומה מבחוץ, אבל מספיקות להישאר רכות ועסיסיות במרכז. בנוסף, אל תכניסו את כל הדבש לתנור מתחילת האפייה - הוא עלול להישרף לפני שהסלמון מוכן.

בתאבון!

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