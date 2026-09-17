תפוז, דבש וחריסה: חכו שתראו מה הם עושים לסלמון

אופן ההכנה

מגררים דק מעט מקליפת התפוז וסוחטים ממנו את המיץ. בקערה קטנה מערבבים את מיץ התפוז, גרידת התפוז, הדבש והחריסה עד לקבלת רוטב אחיד. מייבשים היטב את נתחי הסלמון בנייר סופג ומתבלים במעט מלח. מחממים מעט שמן במחבת רחבה על אש בינונית-גבוהה. מניחים את נתחי הסלמון כשהצד היפה כלפי מטה וצורבים במשך כ-3-4 דקות, עד שהם מקבלים צבע זהוב. הופכים את הסלמון ומבשלים עוד כ-2 דקות. מנמיכים מעט את האש ויוצקים למחבת את תערובת התפוז, הדבש והחריסה. ממשיכים לבשל עוד כמה דקות, תוך כדי שמדי פעם מרימים מהרוטב בכף ויוצקים מעל הסלמון. הרוטב יצטמצם בהדרגה ויהפוך לזיגוג כתום-אדמדם, סמיך ומבריק. מסירים מהאש כשהסלמון עשוי לטעמכם והרוטב מצפה אותו היטב. חשוב לא להמשיך לבשל יותר מדי אחרי שהדבש מתחיל להסמיך, כדי שהזיגוג לא יישרף.

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מגישים מיד, עם עוד מעט מהרוטב שבתחתית המחבת מעל הדג.

רוצים להפוך אותו למנה מרכזית מרשימה לחג? אפשר להכין את אותו זיגוג ולהשתמש בנתח סלמון גדול להגשה במרכז השולחן. במקרה כזה זמן הבישול ואופן ההכנה משתנים בהתאם לגודל הנתח, ולכן לא משתמשים בזמני המחבת של הפילטים.

הטעם

התפוז נותן חמצמצות ורעננות, הדבש הופך את הרוטב לדביק ומבריק, והחריסה שוברת את המתיקות עם חריפות ועומק. התוצאה היא סלמון מתוק-חרפרף עם מעטפת מקורמלת - מהמנות שנראות חגיגיות מאוד, למרות שרשימת המצרכים קצרה להפליא.

בתאבון!

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