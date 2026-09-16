 דלג לתוכן הראשי
טעם וואו!

בלי קמח ובלי ביצים: העוגיות שדורשות רק 3 מרכיבים

חג, שבת, שוב חג - ובשלב מסוים כבר אין כוח לעוד מתכון עם רשימת קניות באורך הגלות. העוגיות האלה דורשות רק שלושה מרכיבים: אגוזי מלך, מייפל ושוקולד. בלי קמח, בלי ביצים ובלי חמאה - ובמרכז מחכה שכבה נדיבה של שוקולד מריר. התוצאה היא עוגיות אגוזיות וזהובות עם מרכז שוקולדי עשיר, שמתאימות בדיוק להכנה מראש ולהוצאה לשולחן בסוכה לצד הקפה (אוכל ומתכונים)

רק 3 מרכיבים: עוגיות אגוזים עם לב שוקולד (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות12
זמן הכנה24 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 220 גרם אגוזי מלך טבעיים, לא קלויים ולא מומלחים
    • 4 כפות (כ-60 מ"ל) סירופ מייפל טבעי
    • עד 150 גרם שוקולד מריר פרווה

    אופן ההכנה

    1. מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
    2. טוחנים את אגוזי המלך במעבד מזון בפולסים קצרים, עד שמתקבלים פירורים קטנים במרקם שמזכיר קמח גס. חשוב לא לטחון יותר מדי כדי שלא יהפכו לממרח.
    3. מעבירים 220 גרם מהאגוזים הטחונים לקערה, מוסיפים את המייפל ומערבבים היטב. כשלוחצים מעט מהתערובת בין האצבעות היא אמורה להידבק ולהחזיק יחד. אם היא יבשה ומתפוררת מדי, אפשר להוסיף עוד מעט מייפל.
    4. יוצרים מהתערובת כ-12 כדורים ומניחים במרווחים על התבנית.
    5. בעזרת גב כפית יוצרים שקע עמוק ורחב במרכז כל כדור. מעצבים ומחליקים מעט את השוליים כך שתתקבל צורת עוגייה עגולה עם גומה במרכז.
    6. אופים 12-16 דקות, עד שהעוגיות יציבות ומקבלות גוון זהוב עדין. מוציאים ומניחים להן להתקרר ולהתייצב על התבנית.
    7. ממיסים את השוקולד המריר בפולסים קצרים במיקרוגל, תוך ערבוב בין חימום לחימום, עד לקבלת שוקולד חלק.
    8. ממלאים כל שקע בשוקולד המומס ומניחים לשוקולד להתייצב. אם ממהרים, אפשר להכניס לזמן קצר למקרר.

    וזה הכול: שלושה מרכיבים, בלי מיקסר ובלי בצק מסובך - עוגייה אגוזית ועשירה עם מרכז שוקולד שקשה מאוד להשאיר שלם עד שהאורחים מגיעים.

    בתאבון!

    אהבתם? שתפו בתגובות!
    סוכותשוקולדעוגיותללא גלוטןמתכונים לסוכותאגוזי מלךטלי ברעוגיות אגוזים

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    תוכן שאסור לפספס:

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בעוגות ועוגיות:

    כיכר השבת
    RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר