טעם וואו! בלי קמח ובלי ביצים: העוגיות שדורשות רק 3 מרכיבים חג, שבת, שוב חג - ובשלב מסוים כבר אין כוח לעוד מתכון עם רשימת קניות באורך הגלות. העוגיות האלה דורשות רק שלושה מרכיבים: אגוזי מלך, מייפל ושוקולד. בלי קמח, בלי ביצים ובלי חמאה - ובמרכז מחכה שכבה נדיבה של שוקולד מריר. התוצאה היא עוגיות אגוזיות וזהובות עם מרכז שוקולדי עשיר, שמתאימות בדיוק להכנה מראש ולהוצאה לשולחן בסוכה לצד הקפה (אוכל ומתכונים)

טב טלי בר כיכר השבת | 11:00