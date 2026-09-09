שלוש שכבות, חיתוך אחד ווואו: מנת הדג שתככב על שולחן החג

לתבנית אינגליש קייק

לתערובת הדגים

900 גרם פילה סלמון ללא עור ועצמות

1/2 כוס שמן זית

4 ביצים

1/3 כוס עמילן תפוחי אדמה

1/2 כוס יין לבן יבש

1 בצל בינוני, חתוך לרבעים

גרידה מלימון אחד

קורט אגוז מוסקט

מלח לפי הטעם

פלפל שחור לפי הטעם

מתכון פשוט: תפוחים וקרם וניל בביס אחד ממכר טלי בר | 08.09.26

לשכבה הירוקה

1 כוס תרד קפוא שהופשר ונסחט היטב היטב מנוזלים

1/4 כוס עלי בזיליקום טריים

לשכבה הוורודה

1/4 כוס רסק עגבניות

1 כף פפריקה

לרוטב הירוק

צרור גרגר הנחלים / תרד

1/4 כוס חזרת לבנה מוכנה

3/4 כוס מיונז

1 כף סוכר

1 כפית פלפל שחור טחון

מלח לפי הטעם

אופן ההכנה

מחממים תנור ל-190 מעלות ומשמנים היטב תבנית מלבנית. אפשר לרפד בנייר אפייה כדי להקל על החילוץ. מכניסים למעבד מזון את הדגים, שמן הזית, הביצים, עמילן תפוחי האדמה, היין, הבצל, גרידת הלימון, אגוז המוסקט, המלח והפלפל. טוחנים עד לקבלת תערובת חלקה ואחידה לחלוטין. מחלקים את התערובת לשלושה חלקים שווים. מחזירים שליש אחד למעבד המזון, מוסיפים תרד ובזיליקום וטוחנים עד שהתערובת מקבלת צבע ירוק אחיד. מעבירים לתבנית ומהדקים לשכבה ישרה וצפופה. מעל השכבה הירוקה יוצקים בזהירות שליש נוסף מתערובת הדגים - זו תהיה השכבה הבהירה. מיישרים בעדינות. את השליש האחרון מעבירים למעבד המזון עם רסק העגבניות והפפריקה וטוחנים עד לקבלת תערובת ורודה וחלקה. מניחים בעדינות את התערובת הוורודה מעל השכבה הבהירה ומיישרים, בלי לערבב או לפגוע בשכבות שמתחת. מכסים את התבנית ואופים כשעה, עד שהטרין יציב למגע ומבושל במרכז. מצננים היטב ולאחר מכן מעבירים למקרר. מומלץ להכין יום מראש - ואפשר גם יומיים לפני ההגשה. כשהטרין קר לחלוטין, מחלצים מהתבנית ופורסים בסכין חדה לפרוסות יפות שמגלות את שלוש השכבות.

מכינים את הרוטב

מרתיחים סיר מים ומכניסים את גרגר הנחלים לכמה שניות בלבד. מוציאים מיד ושוטפים במים קרים. סוחטים היטב מכל הנוזלים. מעבירים למעבד מזון יחד עם החזרת, המיונז, הסוכר, הפלפל והמלח. טוחנים לרוטב ירוק וחלק ושומרים במקרר עד ההגשה.

להגשה

מגישים את הטרין קר, חתוך לפרוסות, עם מעט מהרוטב הירוק בצד. הצבעים נחשפים רק ברגע החיתוך - וזה בדיוק האפקט שהופך אותו למנת פתיחה חגיגית במיוחד.

בתאבון!

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