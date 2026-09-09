שלוש שכבות, חיתוך אחד ווואו: מנת הדג שתככב על שולחן החג

סועדים10
זמן הכנה30 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
לתבנית אינגליש קייק
לתערובת הדגים
- 900 גרם פילה סלמון ללא עור ועצמות
- 1/2 כוס שמן זית
- 4 ביצים
- 1/3 כוס עמילן תפוחי אדמה
- 1/2 כוס יין לבן יבש
- 1 בצל בינוני, חתוך לרבעים
- גרידה מלימון אחד
- קורט אגוז מוסקט
- מלח לפי הטעם
- פלפל שחור לפי הטעם
לשכבה הירוקה
- 1 כוס תרד קפוא שהופשר ונסחט היטב היטב מנוזלים
- 1/4 כוס עלי בזיליקום טריים
לשכבה הוורודה
- 1/4 כוס רסק עגבניות
- 1 כף פפריקה
לרוטב הירוק
- צרור גרגר הנחלים / תרד
- 1/4 כוס חזרת לבנה מוכנה
- 3/4 כוס מיונז
- 1 כף סוכר
- 1 כפית פלפל שחור טחון
- מלח לפי הטעם
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-190 מעלות ומשמנים היטב תבנית מלבנית. אפשר לרפד בנייר אפייה כדי להקל על החילוץ.
- מכניסים למעבד מזון את הדגים, שמן הזית, הביצים, עמילן תפוחי האדמה, היין, הבצל, גרידת הלימון, אגוז המוסקט, המלח והפלפל. טוחנים עד לקבלת תערובת חלקה ואחידה לחלוטין.
- מחלקים את התערובת לשלושה חלקים שווים.
- מחזירים שליש אחד למעבד המזון, מוסיפים תרד ובזיליקום וטוחנים עד שהתערובת מקבלת צבע ירוק אחיד. מעבירים לתבנית ומהדקים לשכבה ישרה וצפופה.
- מעל השכבה הירוקה יוצקים בזהירות שליש נוסף מתערובת הדגים - זו תהיה השכבה הבהירה. מיישרים בעדינות.
- את השליש האחרון מעבירים למעבד המזון עם רסק העגבניות והפפריקה וטוחנים עד לקבלת תערובת ורודה וחלקה.
- מניחים בעדינות את התערובת הוורודה מעל השכבה הבהירה ומיישרים, בלי לערבב או לפגוע בשכבות שמתחת.
- מכסים את התבנית ואופים כשעה, עד שהטרין יציב למגע ומבושל במרכז.
- מצננים היטב ולאחר מכן מעבירים למקרר. מומלץ להכין יום מראש - ואפשר גם יומיים לפני ההגשה.
- כשהטרין קר לחלוטין, מחלצים מהתבנית ופורסים בסכין חדה לפרוסות יפות שמגלות את שלוש השכבות.
מכינים את הרוטב
- מרתיחים סיר מים ומכניסים את גרגר הנחלים לכמה שניות בלבד.
- מוציאים מיד ושוטפים במים קרים. סוחטים היטב מכל הנוזלים.
- מעבירים למעבד מזון יחד עם החזרת, המיונז, הסוכר, הפלפל והמלח.
- טוחנים לרוטב ירוק וחלק ושומרים במקרר עד ההגשה.
להגשה
מגישים את הטרין קר, חתוך לפרוסות, עם מעט מהרוטב הירוק בצד. הצבעים נחשפים רק ברגע החיתוך - וזה בדיוק האפקט שהופך אותו למנת פתיחה חגיגית במיוחד.
בתאבון!
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