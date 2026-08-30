קערה אחת, 11 דקות: עוגיות דבש רכות ובריאות

אופן ההכנה

1. מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

2. בקערה מערבבים קמח כוסמין מלא, אבקת אפייה, סוכר קוקוס, פשתן טחון, קינמון ואגוז מוסקט.

3. מוסיפים דבש, רסק תפוחים, שמן, תמצית וניל ומיץ לימון.

4. מערבבים ולשים מעט בידיים, רק עד שמתקבל בצק אחיד שאפשר ליצור ממנו כדורים. אין צורך ללוש הרבה.

5. מחלקים את הבצק לכ-20 חלקים ומגלגלים לכדורים קטנים.

6. מסדרים על התבנית במרווחים קלים.

7. מכניסים לתנור ואופים 11 דקות בדיוק. העוגיות עשויות להיראות מעט רכות כשמוציאים אותן - וזה בסדר. הן מתייצבות בזמן הקירור.

8. מצננים לחלוטין ורק אז, אם רוצים, מפזרים מעט אבקת סוכר.

אל תתנו להן "רק עוד שתי דקות"

הפיתוי הגדול הוא לראות עוגייה שעדיין מרגישה רכה ולהשאיר אותה עוד קצת בתנור. דווקא כאן עדיף לעצור בזמן. אפיית יתר תהפוך את העוגיות הרכות לעוגיות יבשות יותר.

איך שומרים?

אחרי שהעוגיות התקררו לחלוטין, מעבירים לקופסה אטומה.

על השיש הן יישמרו עד כ-5 ימים, במקרר אפילו יותר. אפשר גם להקפיא בקופסה סגורה עד כ-3 חודשים ולהפשיר בטמפרטורת החדר.

ובינינו, אם הן מגיעות בכלל להקפאה - כנראה שהחבאתם את הקופסה ממש טוב.

בתאבון!

חג שמח!