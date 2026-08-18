העובדת המצטיינת: עבדה כל החיים בשביל כף אחת 

דבורים ( צילום: Shutterstock )

הדבש כבר מככב בכל החנויות ורשתות השיווק ומסמל יותר מכל את סיומה של שנה והתחלתה של שנה חדשה. אולי זאת הזדמנות לדעת קצת על מאחורי הדבש.

זה לא סוד גדול שמאחורי כל צנצנת דבש מסתתר מבצע טבעי כמעט בלתי נתפס. כדי לייצר צנצנת דבש אחת במשקל כ־270 גרם, כ־683 דבורים נדרשות לעוף יחד מרחק מצטבר של כ־52 אלף קילומטרים, לבקר בכ־1.18 מיליון פרחים ולאסוף כ־2.7 קילוגרם של צוף. והנתון המדהים ביותר אולי קשור דווקא לדבורה בודדת: במהלך חייה היא עשויה לייצר בערך כף אחת של דבש בלבד. המשמעות היא שכל טיפה שאנחנו רואים בצנצנת היא תוצאה של עבודה מצטברת של מספר עצום של גיחות ואיסוף צוף.

דבורים במלאכתן - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:08 דבורים במלאכתן | צילום: צילום: רשתות חברתיות

הדבורים לא "אוספות דבש". הן אוספות צוף, נוזל מתוק שמגיע מהפרחים, ומעבירות אותו לכוורת. שם מתחיל תהליך מורכב שבו הדבורים משנות את הרכב הצוף באמצעות אנזימים, ולאחר מכן מפחיתות ממנו את כמות המים באמצעות תנועת כנפיים ואידוי. כאשר הדבש מגיע לרמת הסמיכות המתאימה, הדבורים אוטמות אותו בתוך חלות הדבש בשעווה.

גם המרחקים שכל דבורה מסוגלת לעבור במהלך חייה מרשימים. דבורת דבש יכולה לבצע גיחות רבות מדי יום, ולעיתים לבקר בעשרות ואף מאות פרחים במהלך מסע אחד, בהתאם למרחק שבין הכוורת למקור המזון.

הדבש עצמו הוא למעשה "מזון חירום" של המושבה. הדבורים אוגרות אותו כדי שיהיה להן מקור אנרגיה בתקופות שבהן אין מספיק פרחים וצוף בסביבה. לכן, כאשר אנחנו פותחים צנצנת דבש, אנחנו למעשה רואים את התוצאה הסופית של מערכת עבודה משוכללת שבה אלפי גיחות, מיליוני תנועות כנפיים ושיתוף פעולה בתוך הכוורת מתחברים למוצר אחד קטן ומתוק.

שתחל שנה וברכותיה.