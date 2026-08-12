65 גרם שוקולד מריר - בערך 1/3 כוס שוקולד קצוץ

60 גרם חמאה - כ-1/4 כוס

1 כפית שטוחה אבקת קקאו

1 ביצה גדולה

65 גרם סוכר לבן - כ-1/3 כוס

35 גרם סוכר חום - כ-3 כפות

קורט מלח

35 גרם קמח - כ-1/4 כוס

50-60 גרם שוקולד צ'יפס - כ-1/3 כוס, לא חובה

לבצק העוגיות

עוגיות דבש ללא ביצים שנמסות בפה - מתכון טלי בר | 15:44

120 גרם חמאה

120 גרם סוכר חום - כ-1/2 כוס ועוד כף

45 גרם סוכר לבן - קצת פחות מ-1/4 כוס

1 ביצה גדולה

1 כפית תמצית וניל

140 גרם קמח - כוס אחת ועוד 2 כפות

1/4 כפית אבקת אפייה

1/4 כפית סודה לשתייה

1/4 כפית מלח

85 גרם שוקולד מריר קצוץ או שוקולד צ'יפס - כחצי כוס

קוביות הבראוניז שהכנו

מעט מלח ים גס - לא חובה

הערה: מידות הכוס הן בקירוב. לקבלת תוצאה מדויקת במיוחד מומלץ להשתמש במשקל, בעיקר בקמח ובסוכר.

אופן ההכנה

מתחילים בבראוניז:

מחממים תנור ל-180 מעלות ומרפדים בנייר אפייה תבנית אינגליש קייק רחבה או תבנית קטנה. חשוב ששכבת הבראוניז תהיה יחסית דקה.

ממיסים יחד את השוקולד והחמאה במיקרוגל בפולסים קצרים, או מעל סיר עם מים חמים. מערבבים לתערובת חלקה ומוסיפים את הקקאו.

בקערה נפרדת טורפים היטב את הביצה עם הסוכר הלבן והסוכר החום, עד שהתערובת מעט בהירה ואוורירית.

מוסיפים את תערובת השוקולד, מערבבים ומוסיפים מלח.

מקפלים פנימה את הקמח רק עד שאין יותר גושי קמח. אם רוצים, מוסיפים גם שוקולד צ'יפס.

יוצקים לתבנית ואופים כ-10-11 דקות. הבראוניז צריכים להיות יציבים מספיק כדי להיחתך אחרי הקירור, אבל המרכז עדיין צריך להישאר רך ופאדג'י - לא נוזלי. זה בדיוק מה שייתן אחר כך את הכיסים השוקולדיים בתוך העוגייה. במקור הבראוניז נאפים רק עד שהם מתייצבים ואז מצוננים היטב.

מצננים לחלוטין ומעבירים למקרר. כשהבראוניז קרים מאוד, חותכים לקוביות קטנות של בערך 1.5-2 ס"מ ומכניסים למקפיא בזמן שמכינים את בצק העוגיות.

עכשיו לעוגיות:

מניחים את החמאה בסיר קטן וממיסים על אש בינונית. ממשיכים לבשל תוך ערבוב עד שהיא מתחילה להקציף, מקבלת צבע זהוב-ענברי וריח אגוזי עמוק.

מעבירים לקערה ומצננים כ-10 דקות. היא יכולה להיות חמימה, אבל לא חמה.

מוסיפים סוכר חום, סוכר לבן, ביצה ווניל וטורפים עד שמתקבלת תערובת סמיכה ואחידה.

מוסיפים קמח, אבקת אפייה, סודה לשתייה ומלח ומערבבים בעזרת מרית רק כמעט עד לאיחוד.

מוסיפים את השוקולד הקצוץ ואת קוביות הבראוניז הקרות מאוד. מקפלים בעדינות - לא רוצים למעוך אותן לתוך הבצק.

יוצרים כ-14 כדורי בצק גדולים. אם רוצים תמונה יפה במיוחד, שומרים כמה קוביות בראוניז ושוקולד בצד ודוחפים אותן לחלק העליון של כל כדור.

מכסים ומכניסים למקרר לחצי שעה לפחות. הקירור גם עוזר לעוגיות לשמור על עובי ולא להשתטח יותר מדי באפייה.

מחממים תנור ל-180 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

מניחים את העוגיות במרווחים גדולים ואופים 13-14 דקות, עד שהשוליים זהובים ויציבים אבל המרכז עדיין נראה רך.

מוציאים מהתנור ולא נוגעים בהן מיד. נותנים לעוגיות לנוח על התבנית כ-10 דקות - הן ממשיכות להתייצב בזמן הזה.

מי שאוהב את השילוב של מתוק-מלוח יכול לפזר מיד מעט מלח ים גס מעל.

הטיפ שעושה כאן את ההבדל

אל תוותרו על הקפאת קוביות הבראוניז. אם תכניסו לבצק בראוניז רכים בטמפרטורת החדר, חלק גדול מהם פשוט יימרח ויתערבב בבצק. כשהם קרים מאוד, נשארות בתוך העוגייה חתיכות ברורות, כך שבשבירה מקבלים ממש עוגייה זהובה עם כיסי בראוניז פאדג'יים בתוכה.

הערה: לגרסת פרווה ניתן להחליף את החמאה במחמאה או מרגרינה איכותית לאפייה, באותה כמות בדיוק - רק שבשלב הכנת העוגיות לא משחימים אותה כמו חמאה, אלא ממיסים, מצננים מעט וממשיכים כרגיל.

בתאבון!

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