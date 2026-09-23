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חכו שתחתכו אותם: הבראוניז שמסתירים שכבה מטורפת בפנים

יש עוגות שמספיק להניח על השולחן בסוכה כדי שכל העיניים יעברו אליהם. הבראוניז האלה מתחילים בשכבת שוקולד רכה ופאדג'ית, ממשיכים בקדאיף זהוב ופריך עטוף בקרם פיסטוק - ומסתיימים בשכבת שוקולד מבריקה. תחתכו ריבוע אחד ותבינו למה השילוב הזה הפך ללהיט (אוכל ומתכונים)

שוקולד, פיסטוק וקדאיף: הבראוניז שפשוט אי אפשר לעמוד בפניהם (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות16
זמן הכנה40 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • תבנית: 20×20 ס"מ

    לבראוניז

    • 150 גרם שוקולד מריר
    • 100 מ"ל שמן
    • 150 גרם סוכר לבן
    • 50 גרם סוכר חום
    • 2 ביצים גדולות
    • 1 כפית תמצית וניל
    • 80 גרם קמח
    • 25 גרם קקאו
    • 1/4 כפית מלח

    לשכבת הפיסטוק והקדאיף

    • 200 גרם שערות קדאיף מופשרות
    • 2 כפות שמן
    • 300 גרם קרם פיסטוק מתוק
    • 2 כפות טחינה גולמית

    לשכבת השוקולד

    • 150 גרם שוקולד מריר
    • 100 מ"ל שמנת צמחית פרווה

    לקישוט

    • 1-2 כפות קרם פיסטוק
    • מעט פיסטוקים קצוצים

    הכנה

    1. מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
    2. ממיסים את השוקולד המריר עם השמן בפולסים קצרים במיקרוגל, תוך ערבוב בין חימום לחימום, עד לקבלת תערובת חלקה.
    3. בקערה נפרדת טורפים את הביצים עם שני סוגי הסוכר והווניל. מוסיפים את השוקולד המומס ומערבבים.
    4. מוסיפים קמח, קקאו ומלח ומערבבים רק עד שאין יותר קמח יבש. חשוב לא לערבב יתר על המידה.
    5. מעבירים לתבנית ומשטחים. אופים 25-30 דקות, עד שהשוליים יציבים אבל המרכז עדיין מעט רך וקיסם יוצא עם פירורים לחים. מצננים לחלוטין.
    6. בזמן שהבראוניז מתקררים מכינים את הקדאיף: חותכים מעט את שערות הקדאיף כדי שלא יהיו ארוכות מדי.
    7. מחממים את השמן במחבת רחבה, מוסיפים את הקדאיף ומטגנים על אש בינונית תוך ערבוב תכוף במשך כ-10-15 דקות, עד שהוא זהוב ופריך היטב. לא עוזבים את המחבת - לקראת הסוף הוא משחים במהירות.
    8. מסירים מהאש ומצננים כמה דקות. מוסיפים את קרם הפיסטוק והטחינה ומערבבים עד שכל הקדאיף מצופה.
    9. מורחים את תערובת הפיסטוק והקדאיף בשכבה אחידה מעל הבראוניז הקרים ומהדקים בעדינות.
    10. מכינים את הגנאש: מחממים את השמנת הצמחית עד שהיא חמה מאוד אך לא רותחת. יוצקים על השוקולד, ממתינים 2 דקות ומערבבים עד לקבלת קרם חלק ומבריק.
    11. יוצקים את הגנאש על שכבת הפיסטוק ומשטחים לשכבה דקה. מזלפים מעט קרם פיסטוק ומפזרים פיסטוקים קצוצים.
    12. מעבירים למקרר ל-30-60 דקות, רק עד שהשכבות מתייצבות. מוציאים, חותכים בסכין חדה לריבועים ומגישים.

    הטיפ החשוב: אל תוותרו על הקלייה המלאה של הקדאיף. כל הקסם בקינוח הוא הניגוד בין הבראוניז הרכים, הקרם והקדאיף הפריך.

    בתאבון!

    חג שמח!

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