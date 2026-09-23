חכו שתחתכו אותם: הבראוניז שמסתירים שכבה מטורפת בפנים

מנות/יחידות16
זמן הכנה40 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
- תבנית: 20×20 ס"מ
לבראוניז
- 150 גרם שוקולד מריר
- 100 מ"ל שמן
- 150 גרם סוכר לבן
- 50 גרם סוכר חום
- 2 ביצים גדולות
- 1 כפית תמצית וניל
- 80 גרם קמח
- 25 גרם קקאו
- 1/4 כפית מלח
לשכבת הפיסטוק והקדאיף
- 200 גרם שערות קדאיף מופשרות
- 2 כפות שמן
- 300 גרם קרם פיסטוק מתוק
- 2 כפות טחינה גולמית
לשכבת השוקולד
- 150 גרם שוקולד מריר
- 100 מ"ל שמנת צמחית פרווה
לקישוט
- 1-2 כפות קרם פיסטוק
- מעט פיסטוקים קצוצים
הכנה
- מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- ממיסים את השוקולד המריר עם השמן בפולסים קצרים במיקרוגל, תוך ערבוב בין חימום לחימום, עד לקבלת תערובת חלקה.
- בקערה נפרדת טורפים את הביצים עם שני סוגי הסוכר והווניל. מוסיפים את השוקולד המומס ומערבבים.
- מוסיפים קמח, קקאו ומלח ומערבבים רק עד שאין יותר קמח יבש. חשוב לא לערבב יתר על המידה.
- מעבירים לתבנית ומשטחים. אופים 25-30 דקות, עד שהשוליים יציבים אבל המרכז עדיין מעט רך וקיסם יוצא עם פירורים לחים. מצננים לחלוטין.
- בזמן שהבראוניז מתקררים מכינים את הקדאיף: חותכים מעט את שערות הקדאיף כדי שלא יהיו ארוכות מדי.
- מחממים את השמן במחבת רחבה, מוסיפים את הקדאיף ומטגנים על אש בינונית תוך ערבוב תכוף במשך כ-10-15 דקות, עד שהוא זהוב ופריך היטב. לא עוזבים את המחבת - לקראת הסוף הוא משחים במהירות.
- מסירים מהאש ומצננים כמה דקות. מוסיפים את קרם הפיסטוק והטחינה ומערבבים עד שכל הקדאיף מצופה.
- מורחים את תערובת הפיסטוק והקדאיף בשכבה אחידה מעל הבראוניז הקרים ומהדקים בעדינות.
- מכינים את הגנאש: מחממים את השמנת הצמחית עד שהיא חמה מאוד אך לא רותחת. יוצקים על השוקולד, ממתינים 2 דקות ומערבבים עד לקבלת קרם חלק ומבריק.
- יוצקים את הגנאש על שכבת הפיסטוק ומשטחים לשכבה דקה. מזלפים מעט קרם פיסטוק ומפזרים פיסטוקים קצוצים.
- מעבירים למקרר ל-30-60 דקות, רק עד שהשכבות מתייצבות. מוציאים, חותכים בסכין חדה לריבועים ומגישים.
הטיפ החשוב: אל תוותרו על הקלייה המלאה של הקדאיף. כל הקסם בקינוח הוא הניגוד בין הבראוניז הרכים, הקרם והקדאיף הפריך.
בתאבון!
חג שמח!
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