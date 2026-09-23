שימו לב: זה הסכך שיכול לפסול לכם את הסוכה • צפו 

שימו לב: זה הסכך שיכול לפסול לכם את הסוכה ( תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: חיים גולדברג, פלאש 90 )

שימו לב: זה הסכך שיכול לפסול לכם את הסוכה - תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: חיים גולדברג, פלאש 90

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני גזל בחג הסוכות. יש כאלו שקוטפים ענפים מהעצים של העירייה בלי רשות, הלכה למעשה - זה גזל וברכתו בסוכה לבטלה, זה פוסל את הסוכה. מה עושים? תבקשו רשות! או שהעירייה מצידה לבד גוזמת ומסכימה שיקחו.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה