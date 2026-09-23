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הלכה ב-60 שניות

שימו לב: זה הסכך שיכול לפסול לכם את הסוכה • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: שימו לב: זה הסכך שיכול לפסול לכם את הסוכה • צפו (יהדות)

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שימו לב: זה הסכך שיכול לפסול לכם את הסוכה
שימו לב: זה הסכך שיכול לפסול לכם את הסוכה (תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: חיים גולדברג, פלאש 90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני גזל בחג הסוכות. יש כאלו שקוטפים ענפים מהעצים של העירייה בלי רשות, הלכה למעשה - זה גזל וברכתו בסוכה לבטלה, זה פוסל את הסוכה. מה עושים? תבקשו רשות! או שהעירייה מצידה לבד גוזמת ומסכימה שיקחו.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

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