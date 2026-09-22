בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמרת משולם זושא משיקה סינגל חדש בשם "Roof Over My Head" ("גג מעל הראש") - יצירה שמתחברת ישירות לחוויה הייחודית של חג הסוכות. השיר יוצא לאוויר העולם שבוע אחד לפני החג, כשהוא מביא מסר עמוק על הביטחון האמיתי שמתגלה דווקא כשמפשיטים את הנוחות המוכרת.

היצירה החדשה עוסקת בחוויה המיוחדת של סוכות - שבוע אחד בכל סתיו שבו אנחנו יוצאים מהקירות היציבים של הבית כדי לאכול, לשיר, ולפעמים גם לישון בסוכה, כשהגג שלה נשאר פתוח בכוונה לגשם ולכוכבים. "Roof Over My Head" חי בדיוק במקום הזה - הוא מחליף את הביטחון שאנחנו רודפים אחריו כל השנה במבנה שלא באמת עוצר את מזג האוויר. בדרך כלל הביטוי "גג מעל הראש" מסמל ביטחון ויציבות - וזושא הופכת את זה: הגג הדולף הוא כל העניין. כשמפשיטים את הנוחות שאנחנו מבלבלים עם היסוד, מה שנשאר זה משפחה, חברים, אמונה, נעימה, והשמיים. המסר מתחבר ישירות לחוויה הרוחנית של החג, שבו דווקא מתוך החשיפה והפשטות אנחנו מגלים מבט צלול יותר על מה שחיים באמת בנויים עליו.

"Roof Over My Head" ("גג מעל הראש"). מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. זושא עצמה השיקה לאחרונה סינגל נוסף בשם "אל תרחק ממני", יחד עם סנדי שטיינר ואברומי שטרנפלד. אברימי לונגר השיק פרויקט מיוחד בשם "הרהורי תשובה" יחד עם מוישי מנדלסון, ולייבי דייטש הוציא אלבום EP חדש בשם "חודש תשרי".

הבחירה להשיק את השיר דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית. חג הסוכות, שבו כל אחד מאיתנו עוזב את הבית הקבוע ומתגורר במבנה זמני עם גג פתוח, מהווה רקע רוחני מתאים למסר העמוק של היצירה. השיר מזכיר שדווקא כשאנחנו מוותרים על הביטחון החיצוני, אנחנו מגלים את הביטחון הפנימי והאמיתי.